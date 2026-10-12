AS Roma thất vọng sau trận hòa căng thẳng với Como

HLV Gian Piero Gasperini của AS Roma đã đặt dấu hỏi về quyết định truất quyền thi đấu đối với tiền đạo Donyell Malen vào ngày 11-10, cho rằng nó gây ảnh hưởng tiêu cực đến một trận đấu vốn đang diễn ra rất hấp dẫn giữa Roma và Como tại Serie A.

Roma gặp khó khi tiền đạo Donyell Malen bị truất quyền thi đấu. Ảnh: THX

Trước vòng đấu thứ 6, AS Roma có 13 điểm sau thành tích bất bại, đang chia sẻ ngôi đầu Serie A cùng Inter Milan và Lazio. Thầy trò HLV Gasperini đầy tự tin hướng đến chiến thắng thứ 6 liên tiếp trên sân khách.

Tuy nhiên, Roma đã bị đội chủ nhà Como của HLV Cesc Fabregas cầm chân với tỷ số 0-0, trong bối cảnh đội khách chỉ còn chơi với 10 người từ đầu hiệp 2 sau khi Malen phải nhận thẻ đỏ trực tiếp vì phạm lỗi với Kaiki Bruno. Cầu thủ người Hà Lan đã lao vào pha tranh chấp với cả 2 chân rời khỏi mặt đất trước khi va chạm với hậu vệ trái của Como, dù thực tế anh có chạm vào bóng.

AS Roma vẫn giành được 1 điểm trên sân khách và duy trì chuỗi trận bất bại kể từ đầu mùa giải. Tuy nhiên, họ đã tụt lại 2 điểm phía sau Inter Milan (thắng Parma 3-0) và Lazio (thắng Monza 3-1).

HLV Gasperini không giấu được thất vọng: “Thật khó để chấp nhận quan điểm cho rằng Malen chơi bạo lực. Cậu ấy đã tăng tốc sau khi bị níu lại và rõ ràng là cố gắng lao vào tranh chấp, thậm chí đã chạm được vào bóng. Đó chắc chắn là một sự cố làm hỏng trận đấu. Đây vốn là một trận cầu tuyệt vời, nhưng tình huống này đã làm giảm đi phần nào sự hấp dẫn đó”.

Roma sẽ trở lại thi đấu vào tối 14-10 khi tiếp đón Real Madrid tại UEFA Champions League, sau kết quả hòa ở trận mở màn gặp Fenerbahce. Đáng chú ý khi Real Madrid, đội đã thắng Inter Milan 2-1 ở lượt trận đầu tiên, đang được dẫn dắt bởi một cựu HLV của Roma là Jose Mourinho.

Gasperini đánh giá thêm: “Khi nhìn vào Real Madrid, tôi thấy một tập thể gồm những nhà vô địch xuất chúng, cả trên sân cỏ lẫn trên băng ghế huấn luyện. Chúng tôi phải đối đầu với một trong những đội bóng mạnh nhất châu Âu”.

“Jose đã để lại những kỷ niệm tuyệt vời và tình cảm sâu sắc trong lòng mọi người. Tuy nhiên, đội bóng của chúng tôi hiện tại đã khác, rất khác so với thời còn được dẫn dắt bởi Mourinho, dù khoảng thời gian trôi qua chưa phải là quá dài. Đây là một tập thể mang lại cho tôi sự hài lòng rất lớn”.

LINH SƠN