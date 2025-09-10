Ngày Haaland và tuyển Na Uy viết nên lịch sử

Erling Haaland ghi 5 bàn để giúp đội tuyển Na Uy đè bẹp Moldova với tỷ số kỷ lục 11-1 ở vòng loại World Cup 2026, qua đó duy trì thành tích toàn thắng và giữ vững ngôi đầu bảng I với 15 điểm sau năm trận.

Erling Haaland ghi 5 bàn để giúp đội tuyển Na Uy đè bẹp Moldova với tỷ số kỷ lục 11-1.

Tiền đạo của Man.City đã thi đấu với những mũi khâu trên mặt sau khi va vào cửa khi đang rời khỏi xe buýt của đội hôm thứ Hai. Nhưng anh đã có hat-trick quốc tế thứ năm trước khi kết thúc hiệp một, với ba bàn thắng từ phút 11 đến phút 43, và ghi thêm hai bàn nữa trong hiệp hai - qua đó nâng thành tích ghi bàn đáng kinh ngạc cho đội tuyển quốc gia Na Uy lên 48 bàn sau 45 lần ra sân. Haaland còn kiến tạo 2 bàn thắng khác trong trận.

Năm bàn thắng này là thành tích cao nhất trong sự nghiệp của Haaland khi khoác áo đội tuyển Na Uy, và là thành tích tốt nhất của một cầu thủ châu Âu tại vòng loại World Cup của châu Âu, kể từ khi Hans Krankl của Áo lập kỷ lục sáu bàn thắng trước Malta vào năm 1977. Nó cũng cân bằng tỷ số cách biệt lớn nhất của Na Uy trong một trận đấu chính thức. Kết quả là chiến thắng đậm nhất tại vòng loại World Cup khu vực châu Âu lần này, vượt qua chiến thắng 8-0 của Hà Lan trước Malta hồi tháng 6. Kết quả gần chạm đến kỷ lục vòng loại châu Âu mọi thời đại - sau chiến thắng 12-0 của Tây Đức trước Síp năm 1969.

Chiến thắng này cũng giúp Na Uy bỏ xa đến sáu điểm so với đội xếp thứ hai là Italy, đội đã chật vật giành chiến thắng 5-4 trước Israel. Trận đấu của Italy hôm thứ Hai chỉ được định đoạt sau khi Sandro Tonali ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng, mang về chiến thắng cho đội bóng của tân HLV Gennaro Gattuso, và giúp họ vượt lên dẫn trước Israel trên bảng xếp hạng nhờ hiệu số bàn thắng bại.

Màn trình diễn này của Haaland đến vào thời điểm không thể tốt hơn đối với Man.City.

Màn trình diễn của Haaland cũng trở thành một trong số ít đạt điểm FotMob hoàn hảo 10.0, sánh ngang với màn trình diễn của Neymar trước Toulouse năm 2017 và màn trình diễn của Thomas Meunier trước Gibraltar cùng năm. Gần đây nhất, Omar Faraj của Halmstads BK đã gia nhập CLB hoàn hảo này vào đầu năm 2025.

Đối với Man.City, màn trình diễn này của Haaland đến vào thời điểm không thể tốt hơn. HLV Pep Guardiola đã công khai thúc đẩy hiệu quả hơn trước khung thành sau những khó khăn của đội bóng trong những tuần gần đây, và sự tự tin trước khung thành của Haaland sẽ mang lại động lực tinh thần to lớn cho trận derby Manchester tại Etihad vào ngày 14-9.

PHI SƠN