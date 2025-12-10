Lionel Messi đi vào lịch sử MLS

Lionel Messi là người đầu tiên trong lịch sử Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất (MVP) 2 năm liên tiếp, sau khi giúp Inter Miami vươn mình trở thành một thế lực với danh hiệu MLS Cup đầu tiên trong lịch sử - hoàn thành bộ 3 danh hiệu danh giá nhất của bóng đá Mỹ sau Leagues Cup 2023 và Supporters' Shield 2024.

Hai lần liên tiếp giành danh hiệu MVP đánh dấu một cột mốc nữa trong sự nghiệp lẫy lừng của Messi, sau khi anh ghi 29 bàn thắng và 19 pha kiến ​​tạo trong mùa giải thường niên. Nếu mùa giải trước siêu sao 38 tuổi chỉ chơi chưa đến một nửa số trận đấu của Inter Miami trong mùa giải thường niên, điều đó đã làm dấy lên một số nghi ngờ về việc liệu anh có xứng đáng giành được giải thưởng MVP hay không. Nhưng năm nay thì không còn gì phải bàn cãi. Messi nhận được 70,4% tổng số phiếu bầu - tỷ lệ thắng cao nhất kể từ Sebastian Giovinco của Toronto năm 2015. Anders Dreyer của San Diego đứng thứ hai với 11,2%, tiếp theo là Denis Bouanga của LAFC (7,3%), Evander của Cincinnati (4,8%) và Sam Surridge của Nashville (2,4%).

Messi trở thành cầu thủ thứ 6 trong lịch sử MLS giành được danh hiệu MVP và chức vô địch trong cùng một mùa giải. Trong số 5 cầu thủ trước đó, chỉ có Josef Martinez của Atlanta United năm 2018 giành được danh hiệu MVP, chức vô địch và Chiếc giày vàng (vua phá lưới) trong cùng một năm - cú hat-trick mà Messi đã đạt được vào năm 2025!

“Leo là một người chiến thắng. Đơn giản là vậy!”, đồng chủ sở hữu của Inter Miami, David Beckham nói. “Và tôi biết điều đó nghe có vẻ dễ dàng và hiển nhiên vì những gì anh ấy đã giành được. Có lẽ không có cầu thủ nào giành được nhiều danh hiệu như anh ấy và làm được điều đó theo cách anh ấy đã làm. Điều làm nên sự vĩ đại của anh ấy không chỉ nằm ở những gì anh ấy làm trên sân cỏ. Tôi nghĩ mọi người ở Miami, trong giải MLS, đều đã thấy những gì anh ấy đã làm cho giải đấu này, thành phố này và đất nước này. Nhưng anh ấy vẫn tiếp tục nâng tầm đẳng cấp, và đó là điều mà những cầu thủ vĩ đại làm được”.

Messi đã nhận chiếc cúp tại lễ khai mạc giải đấu trẻ Messi Cup, khởi tranh vào thứ Ba. Đó là lý do tại sao việc công bố giải thưởng bị trì hoãn cho đến sau mùa giải - Messi muốn trẻ em được tham gia vào sự kiện này. “Anh ấy là một người phi thường, không chỉ vì những gì anh ấy làm trên sân cỏ”, Ủy viên MLS, Don Garber nói vào thứ Ba sau buổi lễ trên sân trong điều kiện thời tiết sương mù. “Anh ấy quả là một người đặc biệt!”.

Giải thưởng này bổ sung vào bộ sưu tập danh hiệu cá nhân đồ sộ trong sự nghiệp của Messi, bao gồm 8 Quả bóng vàng, 8 danh hiệu Pichichi (vua phá lưới La Liga), 6 lần được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất La Liga, 3 giải Cầu thủ xuất sắc nhất FIFA, 3 lần đoạt giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của UEFA, 2 Quả bóng vàng FIFA World Cup và không dưới 15 lần được chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất đội tuyển Argentina trong năm… Anh cũng góp phần giành được 47 danh hiệu cho CLB và đội tuyển - bao gồm cả World Cup 2022 - biến anh trở thành cầu thủ được vinh danh nhiều nhất trong lịch sử bóng đá nam.

Và Messi không có kế hoạch rời Miami trong thời gian tới. Anh đã ký gia hạn hợp đồng 3 năm, có nghĩa là anh sẽ có mặt khi Inter Miami - một đội bóng đã chứng kiến ​​giá trị tăng vọt kể từ khi anh ấy đến cách đây 2 năm rưỡi - khánh thành sân vận động mới gần Sân bay Quốc tế Miami vào mùa giải tới.

