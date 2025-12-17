PSG theo đuổi lịch sử trong trận chung kết cúp Liên lục địa

Paris Saint-Germain đối đầu với Flamengo trong trận chung kết cúp Liên lục địa.

PSG sẽ đối đầu với Flamengo, đương kim vô địch Nam Mỹ, trong trận chung kết giải đấu quốc tế cuối năm vào thứ Tư. Chưa có đội bóng Pháp nào từng vô địch cúp Liên lục địa, giải đấu được tổ chức trong hơn 40 năm cho đến năm 2004 trước khi được đổi tên thành Club World Cup. FIFA đã khôi phục Cúp Liên lục địa vào năm ngoái sau khi cải tổ Club World Cup thành một giải đấu mùa hè với 32 đội tham gia. PSG đã thua Chelsea trong trận chung kết Club World Cup tại Mỹ vào tháng 7, sau khi giành chức vô địch Champions League đầu tiên vào tháng 5.

“Tôi đang tập trung vào việc xây dựng dựa trên những gì chúng ta đã thấy ở mùa giải trước”, HLV Luis Enrique của PSG nói trước thềm trận chung kết ở Doha (Qatar). “Làm nên lịch sử là mục tiêu của mùa giải trước, và chúng tôi muốn tiếp tục làm nên lịch sử. Mỗi trận chung kết đều khác nhau. Flamengo là một đội rất mạnh, và đây sẽ là một trận chung kết căng thẳng và khó khăn”.

Trong khi PSG giành vé trực tiếp vào chung kết với tư cách là nhà vô địch châu Âu, Flamengo đã phải đánh bại Cruz Azul của Mexico và Pyramids của Ai Cập để đến được trận chung kết. Flamengo đang tìm kiếm danh hiệu cúp Liên lục địa thứ 2, sau khi đánh bại Liverpool năm 1981 với một đội hình bao gồm những huyền thoại bóng đá Brazil như Zico và Junior. Họ đang cố gắng kết thúc một năm rực rỡ khi giành cả Copa Libertadores và chức vô địch Brazil.

Các đội bóng Nam Mỹ thường coi trọng giải đấu này hơn các CLB châu Âu, nhưng PSG đã cho một số cầu thủ nghỉ ngơi trong trận thắng 3-2 trước Metz hôm thứ Bảy để chuẩn bị cho chuyến đi đến Qatar. Hậu vệ phải Achraf Hakimi không tham dự vì chấn thương. “Chúng tôi biết PSG mạnh như thế nào, họ là ứng cử viên sáng giá, nhưng điều đó không làm giảm sự tự tin của chúng tôi”, hậu vệ trái kỳ cựu của Flamengo, Alex Sandro cho biết. “Trận đấu này rất đặc biệt đối với chúng tôi, chúng tôi sẽ tận hưởng từng phút, từng giây, từng khoảng trống trên sân, từng pha chạm bóng như thể đó là pha cuối cùng. Tất cả những gì quan trọng với chúng tôi lúc này là trận đấu này”.

Đội vô địch sẽ được đeo huy hiệu FIFA trên áo đấu trong năm tới.

LINH SƠN