Salah gạt tên Ai Cập khỏi vị thế ứng viên vô địch AFCON

Tiền đạo ngôi sao Mohamed Salah cho biết đội tuyển của Ai Cập của anh không nằm trong số những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi, nhưng khẳng định họ sẽ cố gắng hết sức để tiến sâu nhất tại giải đấu ở Morocco.

Mohamed Salah ghi bàn thắng thứ 3 tại giải để đưa Ai Cập vào tứ kết.

Salah, người đã trải qua khởi đầu mùa giải khó khăn tại Liverpool, ghi bàn ở phút 124 của hiệp phụ để ấn định chiến thắng 3-1 cho Ai Cập trước đối thủ yếu Benin trong một trận đấu vòng 16 đầy kịch tính tại Agadir. Đây là pha lập công thứ 3 của Salah tại giải đấu, qua đó xua tan những hài nghi về phong độ của cá nhân. Ai Cập sẽ ở lại Agadir để đối đầu với đương kim vô địch Bờ Biển Ngà hoặc Burkina Faso trong trận tứ kết vào thứ Bảy.

Đội tuyển Ai Cập có 7 danh hiệu AFCON, nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào khác, nhưng lần cuối cùng họ giành chiến thắng là vào năm 2010. Trong khi Salah, người đã ghi được 10 bàn trong 22 trận đấu tại AFCON - ít hơn hai bàn so với Hassan El-Shazly, cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Ai Cập tại giải đấu này, và ít hơn một bàn so HLV hiện tại của anh, Hossam Hassan - nhưng chưa bao giờ giành được chức vô địch tại giải đấu này. Ngôi sao 33 tuổi đánh giá thận trọng: “Tôi không nghĩ chúng tôi là ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch. Chúng tôi có những cầu thủ trẻ, và hầu hết trong số họ đang chơi cho các CLB ở Ai Cập. Chúng tôi chỉ chiến đấu vì đất nước của mình... nhưng mọi người đều cống hiến hết sức mình và bạn có thể thấy điều đó hôm nay”.

Về chiến thắng chật vật trước Benin, đội tuyển kém Ai Cập đến 57 bậc trên bảng xếp hạng thế giới, Salah khẳng định đây là ví dụ rõ nhất không có trận đấu nào là dễ dàng ở AFCON: “Trình độ 2 đội khá tương đồng, hôm qua tôi đã nói với toàn đội rằng không đội nào thua với cách biệt 4 hoặc 5 bàn. Benin có một đội hình mạnh và một HLV giỏi. Tôi rất vui vì cuối cùng chúng tôi đã giành chiến thắng”.

Nigeria tiến vào tứ kết bằng sức mạnh của 2 tiền đạo ngôi sao Victor Osimhen và Ademola Lookman (trái).

Một đội tuyển mạnh khác của châu Phi là Nigeria cũng tiến vào tứ kết khi đánh bại Mozambique 4-0 trong một đêm mưa ở Fes. Các ngôi sao được kỳ vọng nhất của “Siêu Đại bàng” đã gây ấn tượng mạnh, với tiền đạo Victor Osimhen lập cú đúp trong khi tiền đạo Ademola Lookman góp công vào tất cả các bàn thắng. Đây là chiến thắng đậm nhất trong một trận đấu loại trực tiếp AFCON kể từ khi Ai Cập đánh bại Algeria 4-0 ở bán kết giải đấu năm 2010 tại Angola. “Tôi rất hạnh phúc. Đó là một màn trình diễn tốt của toàn đội, ghi được 4 bàn thắng. Có rất nhiều điều để vui mừng. Hy vọng chúng ta có thể tiếp tục duy trì phong độ tốt này”, Lookman, Cầu thủ xuất sắc nhất trận, cho biết.

Quyết tâm bù đắp cho thất bại trong việc giành được vé dự World Cup 2026, Nigeria tiến vào tứ kết vào thứ Bảy tại Marrakesh gặp Algeria hoặc CHDC Congo, những đội sẽ chơi ở vòng 16 đội vào thứ Ba.

PHI SƠN