Flamengo đánh bại Pyramids giành quyền vào chung kết Cúp Liên lục địa

Đội bóng Brazil, Flamengo giành chiến thắng 2-0 trước Pyramids của Ai Cập hôm thứ Bảy để tiến vào chung kết Cúp Liên lục địa. Flamengo sẽ đối đầu với nhà vô địch châu Âu, Paris Saint-Germain để tranh cúp tại Doha (Qatar) vào thứ Tư.

Flamengo sẽ đối đầu với Paris Saint-Germain để tranh Cúp Liên lục địa vào ngày 17-12.

Cả 2 bàn thắng được ghi bởi các hậu vệ Leo Pereira và Danilo và đều là những pha đánh đầu từ các tình huống cố định. Pereira bật cao hơn hàng phòng ngự của nhà vô địch châu Phi để đánh đầu đưa bóng vào góc lưới ở phút 24. Trong khi Danilo băng vào cột dọc xa ở phút 52 và cú đánh đầu của anh đã vượt qua thủ môn Ahmed Elsennawy.

Cúp Liên lục địa quy tụ các đội vô địch của 6 Liên đoàn châu lục, trong một thể thức thu gọn nhằm không làm lu mờ giải đấu mở rộng FIFA Club World Cup gồm 32 đội, được FIFA khởi xướng năm ngoái và dự kiến ​​​​sẽ được tổ chức 4 năm một lần. Trong đó, chỉ đương kim vô địch châu Âu - năm nay là PSG - giành quyền vào thẳng trận chung kết.

Flamengo, đội vừa giành chức vô địch Copa Libertadores cách đây 2 tuần, đã đánh bại nhà vô địch Bắc Mỹ, Cruz Azul của Mexico với tỷ số 2-1 trong trận tứ kết, trước khi vượt qua nhà vô địch châu Phi, Pyramids. Lúc này, họ đang mạnh mẽ hướng đến mục tiêu hoàn thành cú hat-trick danh hiệu chưa từng có - quốc nội, châu lục và thế giới - để tạo nên mùa giải thành công nhất lịch sử 113 năm của mình. Flamengo vào tháng trước cũng đã giành chức vô địch Serie A Brazil.

Đánh bại PSG chắc chắn là một thử thách rất lớn với Flamengo, nhưng không phải bất khả thi đối với đội bóng của HLV Filipe Luis - người đã dẫn dắt Flamengo giành được 5 danh hiệu kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng vào tháng 10-2024. Dưới sự dẫn dắt của cựu hậu vệ 40 tuổi của Atletico Madrid và Chelsea, Flamengo từng đánh bại nhà vô địch Chelsea với tỷ số 3-1 tại FIFA Club World Cup hồi tháng 6, trước khi dừng bước ở vòng 16 đội khi thua 2-4 trước Bayern Munich.

LINH SƠN