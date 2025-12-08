Neymar giúp Santos tránh xuống hạng

CLB Santos của Neymar đã trụ hạng Serie A Brazil thành công vào Chủ nhật với chiến thắng 3-0 trước Cruzeiro, và tiền đạo ngôi sao bóng đá 33 tuổi sau đó xác nhận anh sẽ tiền hành phẫu thuật đầu gối trái.

Neymar đã giúp Santos trụ hạng Serie A Brazil thành công vào Chủ nhật.

Chơi trận đấu cuối cùng của mùa giải, Santos - đội bóng được hâm mộ trên toàn thế giới nhờ huyền thoại Pele - đã tránh được lần xuống hạng thứ 2 trong lịch sử CLB. Santos đã xuống hạng lần đầu tiên gần vào năm 2023, một năm sau khi Pele qua đời. Sau khi Santos thăng hạng, Neymar đã trở lại vào tháng 1 năm nay để giúp gia tăng sức mạnh cho đội bóng thời thơ ấu, và anh cũng đã đóng vai trò quyết định.

Neymar đã phải vật lộn để hồi phục sau chấn thương đứt dây chằng chéo trước vào tháng 10-2023 trong trận đấu vòng loại World Cup với Uruguay. Nhưng anh đã chứng tỏ mình là nhân tố chủ chốt cho Santos trong cuộc chiến thành công để tránh xuống hạng tại giải vô địch Brazil, sau khi thăng hạng năm ngoái. Trong 3 vòng đấu cuối cùng của giải đấu, Neymar đã ghi một bàn thắng vào lưới Sport Recife trong chiến thắng 3-0, lập hat-trick vào lưới Juventude hôm thứ Tư trong một chiến thắng 3-0 khác, và vào Chủ nhật, anh cũng đã thi đấu rất hiệu quả.

Neymar chỉ chơi 19 trong số 38 vòng đấu của giải đấu, bắt đầu vào tháng 4. Anh đã ghi được 8 bàn thắng. “Tôi đến đây vì điều này, để cố gắng giúp đỡ hết sức có thể. Đây là những tuần khó khăn đối với tôi”, Neymar chia sẻ sau trận đấu. “Tôi cảm ơn những người đã ở bên cạnh và nâng đỡ tôi. Nếu không có họ, tôi đã không thể thi đấu những trận đấu này vì những chấn thương này, vấn đề ở đầu gối này. Tôi cần nghỉ ngơi và sau đó chúng tôi sẽ phẫu thuật đầu gối”.

Neymar không cung cấp thêm thông tin chi tiết về chấn thương đầu gối và ca phẫu thuật. Anh vẫn hy vọng được góp mặt trong đội hình chính thức của Brazil tham dự World Cup 2026, mặc dù HLV Carlo Ancelotti vẫn chưa triệu tập cựu đội trưởng kể từ khi ông tiếp quản Selecao vào tháng 5. Vị chiến lược gia người Italy cho biết Neymar sẽ được triệu tập nếu anh chứng tỏ đủ thể lực.

Santos trụ hạng khi kết thúc ở vị trí thứ 12 với 47 điểm... Flamengo đã giành chức vô địch Brazil lần thứ 9 vào giữa tuần sau chiến thắng 1-0 trên sân nhà trước Ceara. CLB của Rio de Janeiro cũng đã vô địch Copa Libertadores vào tháng trước.

PHI SƠN