Europa League: Aston Villa và Nottingham Forest đều thắng

Các đại diện bóng đá Anh đang tăng tốc mạnh mẽ để ghi danh vào vòng đấu tiếp theo. Aston Villa đánh bại Basle 2-1 để gần có suất vào thảng vòng 16 đội, trong khi Nottingham Forest giành chiến thắng 2-1 trên sân Utrecht và gần có suất play-off.

Aston Villa đánh bại Basle 2-1 để gần có suất vào thảng vòng 16 đội.

Evann Guessand ghi bàn mở tỷ số cho Aston Villa tại Thụy Sĩ, nhưng đội chủ nhà đã gỡ hòa khi Flavius ​​Daniliuc đánh đầu cận thành từ quả đá phạt bổng của Xherdan Shaqiri, vượt qua thủ môn Marco Bizot đang lưỡng lự. Youri Tielemans ghi bàn thắng quyết định từ ngoài vòng cấm ngay đầu hiệp 2, giúp đội bóng của HLV Unai Emery giành chiến thắng thứ 5 trong 6 trận vòng bảng mùa này. Họ đang tạo nên mạch 8 chiến thắng liên tiếp và đã thắng 14 trong 16 trận gần nhất trên mọi đấu trường.

Aston Villa hiện có 15 điểm và đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng Europa League, chắc chắn có ít nhất một suất đá play-off. Họ chỉ xếp sau đội đầu bảng Lyon và Midtjylland về hiệu số bàn thắng bại. Trong đó Lyon thắng 2-1 trên sân nhà trước Go Ahead Eagles để tiếp tục dẫn đầu phía trên Midtjylland, đội đã giành chiến thắng 1-0 trước Genk.

Trước đó, Real Betis vẫn bất bại sau chiến thắng 3-1 trước Dinamo ở Zagreb, hiện xếp thứ 4 và dẫn đầu nhóm 3 đội có 14 điểm, bao gồm SC Freiburg (đội thắng 1-0 RB Salzburg) và Ferencvaros, đội lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 trước Rangers. Hai đại diện Bồ Đào Nha sẽ hoàn tất tốp 8, với Braga xếp thứ 7 sau chiến thắng 1-0 tại Nice còn Porto thắng 2-1 trước Malmö FF.

Sau khi kết thúc 8 vòng đấu, 8 đội đứng đầu bảng xếp hạng 36 đội sẽ trực tiếp vào vòng 16 đội vào tháng 3. Các đội xếp từ thứ 9 đến thứ 24 sẽ tiến vào vòng play-off loại trực tiếp sẽ diễn ra vào tháng 2.

Nottingham Forest giành chiến thắng 2-1 trên sân Utrecht và gần có suất play-off.

Nottingham Forest tiếp tục củng cố vị trí ở vòng play-off với chiến thắng 2-1 trên sân khách trước Utrecht. Arnaud Kalimuendo ghi bàn thắng mở tỷ số ngay sau giờ nghỉ giữa hiệp ở Hà Lan, trước khi đội bóng Hà Lan gỡ hòa bằng cú đánh đầu của Mike van der Hoorn. Igor Jesus ghi bàn thắng quyết định 2 phút trước khi trận đấu kết thúc, mang về chiến thắng đầu tiên trên sân khách ở đấu trường châu Âu cho Forest kể từ năm 1995, giúp họ vươn lên vị trí thứ 11 và chỉ còn cách 2 đểm so với tốp 8. “Tôi rất hài lòng với các cầu thủ và kết quả, và hy vọng điều này sẽ tiếp tục. Tôi hài lòng cho tất cả mọi người”, Sean Dyche, người vẫn bất bại ở Europa League kể từ khi tiếp quản vị trí HLV của Forest với 3 chiến thắng và một trận hòa, hài lòng cho biết.

Trong các trận đấu khác. Wilfried Nancy trở thành HLV đầu tiên của Celtic để thua cả 2 trận đầu tiên khi nhà vô địch Scotland thất bại 0-3 trước Roma, đội vươn lên vị trí thứ 10 với 12 điểm. Celta Vigo, đội đã gây bất ngờ khi đánh bại Real Madrid 2-0 hôm Chủ nhật tại La Liga, đã phải nhận thất bại 1-2 trên sân nhà trước Bologna. Trong khi Anderson Talisca lập hat-trick cho Fenerbahce trong chiến thắng 4-0 trên sân khách trước Brann…

Nice vẫn là đội duy nhất ở Europa League chưa có điểm sau trận thua 0-1 trên sân nhà trước Braga, với bàn thắng của Pau Victor. Đây cũng là trận thua thứ 8 liên tiếp của Nice trên mọi đấu trường.

LINH SƠN