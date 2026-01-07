Messi thích làm chủ hơn là huấn luyện sau khi giải nghệ

Đội trưởng của Inter Miami CF, Lionel Messi cho biết anh không hình dung mình sẽ làm HLV trong tương lai, nhấn mạnh rằng anh thích ý tưởng sở hữu và phát triển một CLB của riêng mình sau khi giải nghệ.

Lionel Messi thích ý tưởng sở hữu và phát triển một CLB của riêng mình sau khi giải nghệ.

“Tôi không thấy mình là một HLV”, Messi nói trong một cuộc phỏng vấn với Luzu TV, một kênh truyền hình trực tuyến của Argentina, được phát sóng hôm thứ Ba. “Tôi thích ý tưởng làm một nhà quản lý, nhưng tôi vẫn thích làm chủ hơn. Tôi muốn có CLB của riêng mình, bắt đầu từ con số không và phát triển nó. Để có thể cho các cầu thủ trẻ cơ hội phát triển và đạt được điều gì đó quan trọng. Nếu phải chọn, đó là điều hấp dẫn tôi nhất”.

Siêu sao 38 tuổi gần đây đã ký gia hạn hợp đồng với Inter Miami đến mùa giải MLS 2028, giúp anh tiếp tục thi đấu đỉnh cao thêm vài năm nữa, trước khi cân nhắc có sử dụng điều khoản cho phép mua một phần cổ phần của CLB hay không. Tuy nhiên, trước đó anh đã thử sức với ý tưởng sở hữu CLB bằng cách hợp tác với người đồng đội lâu năm Luis Suarez để thành lập đội bóng Deportivo LSM ở giải hạng 4 Uruguay. CLB có tên viết tắt là ‘Luis Suarez và Messi’ này tự hào có 80 chuyên gia đang làm việc và 3.000 thành viên.

Messi mới đây cũng đã khởi động Messi Cup, một giải đấu quốc tế dành cho lứa tuổi dưới 16 với sự tham gia của 8 đội học viện từ khắp nơi trên thế giới thi đấu tại Miami (Mỹ), với hy vọng phát triển tài năng và tính cạnh tranh. River Plate (Argentina) đã giành chiến thắng trong giải đấu Messi Cup đầu tiên vào tháng 12 vừa qua, khi đánh bại Atletico Madrid (Tây Ban Nha) trong trận chung kết.

Hiện tại, Messi sẽ tiếp tục tập trung vào sự nghiệp cầu thủ của mình cùng với nhà đương kim vô địch MLS Cup, Inter Miami. Cầu thủ 8 lần giành Quả bóng vàng sẽ cùng CLB của mình bắt đầu chiến dịch năm 2026 vào ngày 21-2 trên sân khách gặp LAFC, và cũng là màn khởi động cho kỳ World Cup 2026 tại Mỹ, Mexico và Canada bắt đầu từ tháng 6 - nơi anh và đội tuyển Argentina sẽ là những người đến để bảo vệ chức vô địch.

THANH TUẤN