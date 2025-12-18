Safonov cản 4 quả luân lưu, PSG vô địch Cúp Liên lục địa

Paris Saint-Germain đánh bại Flamengo trong trận chung kết Cúp Liên lục địa và giành danh hiệu thứ 6 trong năm 2025.

Khvicha Kvaratskhelia đưa PSG dẫn trước ở phút 38, trước khi Marquinhos phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, được Jorginho thực hiện thành công ở phút 62 cho Flamengo. Sau khi tỷ số hòa 1-1 được duy trì qua hiệp phụ, Flamengo thấy mục tiêu hướng tới danh hiệu Cúp Liên lục địa thứ 2 sau năm 1981 tan biến bởi sự xuất sắc của thủ thành Safonov.

Thủ môn dự bị Safonov của PSG chưa từng ra sân một phút nào cho đội cho đến khi tân binh Lucas Chevalier bị chấn thương mắt cá chân vào cuối tháng 11. Chevalier dù đã đủ sức khỏe trong trận đấu với Flamengo, nhưng Safonov vẫn giữ vị trí của mình và trở thành người hùng trong loạt sút luân lưu sau những pha cứu thua liên tiếp trước Saul Niguez, Pedro, Leo Pereira và Luiz Araujo. Thủ môn người Nga đã được đồng đội tung lên không trung sau màn trình diễn xuất sắc giúp PSG giành chiến thắng 2-1

Thủ môn Matvei Safonov đã cản phá thành công 4 quả phạt đền trong loạt sút luân lưu.

Trong 9 quả phạt đền được thực hiện, chỉ có 3 quả được hoàn thành - quả đầu tiên của Flamengo do Samuel Lino thực hiện, sau đó là Vitinha và Nuno Mendes của PSG. Ousmane Dembele, người được vinh danh là cầu thủ nam xuất sắc nhất năm 2025 của FIFA hôm thứ Ba, là một trong 2 cầu thủ của PSG không ghi bàn từ chấm phạt đền.

Chiến thắng này đã khép lại một năm đầy ắp danh hiệu cho đội bóng Pháp, khi họ đã giành được Siêu cúp Pháp, Vô địch quốc gia Pháp, Cúp nước Pháp, Champions League và Siêu cúp châu Âu - cũng trong loạt sút luân lưu trước Tottenham hồi tháng 8. Đây là danh hiệu toàn cầu đầu tiên của PSG. Vitinha, người ghi bàn thắng đầu tiên trong loạt sút luân lưu cho PSG, cho biết đội của anh đã bước vào trận đấu với tinh thần quyết tâm cao độ và biết rằng họ đang đối mặt với thử thách khó khăn nhất trước nhà vô địch Brazil.

“Flamengo là một đội bóng tuyệt vời, cực kỳ cạnh tranh”, ngôi sao người Bồ Đào Nha chia sẻ. “Tôi biết những lời khen ngợi sẽ chẳng có ý nghĩa gì, bởi vì họ cũng muốn chiến thắng, giống như chúng tôi vạy. Lời khen tốt nhất tôi có thể dành cho họ là đã khiến chúng tôi cống hiến 100% sức lực cho trận đấu này. Chúc mừng họ, ngay cả vào cuối mùa giải, họ vẫn thể hiện được phẩm chất và sự quyết tâm. Họ đã gây rất nhiều khó khăn cho chúng tôi. Chúng tôi muốn kết thúc trận đấu sớm hơn, nhưng thật không may, chúng tôi chỉ có thể thắng trên chấm phạt đền”.

Thủ môn Matvei Safonov đã cản phá thành công 4 quả phạt đền trong loạt sút luân lưu.

Thành công của PSG tiếp tục chuỗi chiến thắng của các đội bóng châu Âu trong trận chung kết Cúp Liên lục địa - giải đấu đã được tổ chức hơn 40 năm cho đến năm 2004 trước khi được đổi tên thành Cúp Thế giới các câu lạc bộ (Club World Cup). FIFA chỉ khôi phục Cúp Liên lục địa vào năm ngoái sau khi cải tổ Club World Cup thành một giải đấu mùa hè gồm 32 đội, được tổ chức lần đầu tiên vào năm nay - nơi chứng kiến PSG để thua đau đớn trước Chelsea trong trận chung kết. Cúp Liên lục địa bao gồm 6 đội đã giành chức vô địch châu lục ở mỗi Liên đoàn của FIFA. Đội bóng không thuộc châu Âu gần nhất giành được cả Club World Cup hoặc Cúp Liên lục địa (đã được đổi tên) là Corinthians năm 2012.

Dù thất bại, Flamengo vẫn khép lại một năm 2025 đầy thành công khi cú đúp vô địch Copa Libertadores và Serie A Brazil. Flamengo cũng trở về từ Cúp Liên lục địa với 2 danh hiệu - được FIFA trao tặng cho việc giành chiến thắng trong các trận đấu liên lục địa để vào chung kết. Flamengo đã đánh bại Cruz Azul trong trận đấu được ban tổ chức gọi là “Trận derby châu Mỹ”. Sau đó, nhà vô địch Brazil đã đánh bại Pyramids 2-0 trong một trận đấu thực chất là vòng play-off để vào chung kết, và giành được “Cúp Thách thức”.

“Đây là một năm đáng kinh ngạc. Sai lầm là điều khó tránh khỏi. Tôi cũng đã từng đá hỏng một quả phạt đền”, Jorginho nói sau trận đấu. “Không còn từ nào khác ngoài niềm tự hào. Những gì toàn đội đã cống hiến, chiến đấu hết mình, để lại tất cả trên sân cỏ nhằm tôn vinh chiếc áo đấu mà họ đang mặc, và họ đã làm được điều đó. Thật đáng tiếc khi kết thúc như thế này. Kết thúc với một dư vị cay đắng”.

LINH SƠN