Suarez sát cánh với bạn thân Messi thêm một năm nữa

Luis Suarez sẽ tiếp tục thi đấu bên cạnh Lionel Messi tại Inter Miami thêm một mùa giải nữa. Tiền đạo người Uruguay, người sẽ bước sang tuổi 39 vào tháng Giêng, đã ký hợp đồng thi đấu đến hết mùa giải 2026 với nhà đương kim vô địch MLS.

Luis Suarez tiếp tục thi đấu bên cạnh Lionel Messi tại Inter Miami thêm một mùa giải nữa.

Inter Miami thông báo hôm thứ Tư. Các điều khoản tài chính không được tiết lộ. Diễn biến này cũng khép lại những đồn đoán về tương lai của cựu sao Barcelona. Suarez hết hợp đồng sau khi đội bóng tham gia trận chung kết MLS Cup vào ngày 6-12, và được cho rất thất vọng vì chỉ đóng vai trò hạn chế trong 4 trận đấu cuối của vòng play-off MLS Cup - trong đó không được ra sân trong chiến thắng Vancouver Whitecaps 3-1 ở trận chung kết. Như vậy Suarez sẽ cùng với Messi, người 2 lần liên tiếp giành danh hiệu Cầu thủ hay nhất mùa giải MLS, có mùa giải thứ 3 sát cánh cùng nhau tại Inter Miami.

Suarez gia nhập Inter Miami vào tháng 12-2023 với hợp đồng một năm, trước khi quyết định gia hạn hợp đồng đến mùa giải MLS 2025. Anh dẫn đầu đội về số bàn thắng với 25 pha lập công trên mọi đấu trường - 20 bàn thắng ở mùa giải chính thức là số bàn thắng nhiều thứ 2 trong số tất cả các cầu thủ tại MLS năm 2024 (ngang bằng với Messi) - giúp CLB giành được danh hiệu Supporters’ Shield 2024. Suarez, người cũng từng khoác áo ​​Liverpool, Atletico Madrid và Ajax đã ghi 17 bàn thắng và có 17 pha kiến ​​tạo trong 50 lần ra sân trên mọi đấu trường mùa giải vừa qua. Tổng cộng Suarez đã ghi 42 bàn thắng, nhiều thứ 2 trong lịch sử CLB, và 30 pha kiến ​​tạo trong 87 lần ra sân.

Inter Miami đã có một số thay đổi trong đội hình kể từ khi mùa giải kết thúc, với việc các cựu binh Jordi Alba và Sergio Busquets giải nghệ. CLB thông báo ký hợp đồng gia hạn với hậu vệ Ian Fray đến mùa giải 2028-2029, gần đây đã bổ sung Sergio Reguilon vào đội hình. Đáng chú ý nhất khi nhà vô địch MLS Cup đã kích hoạt điều khoản mua đứt tiền vệ ngôi sao người Argentina từng vô địch World Cup, Rodrigo De Paul.

CLB đang tiếp tục đàm phán với tiền đạo Tadeo Allende sau khi hợp đồng cho mượn từ Celta Vigo thuộc La Liga đã hết hạn sau mùa giải, cũng như với 3 cầu thủ khác có hợp đồng cho mượn đã hết hạn - Allen Obando, Rocco Rios Novo và Baltasar Rodriguez…

THANH TUẤN