PSG muốn tránh Flamengo ở chung kết Cúp Liên lục địa

HLV Luis Enrique của Paris Saint-Germain cho biết ông muốn tránh đối đầu với nhà vô địch Brazil và Nam Mỹ, Flamengo trong trận chung kết Cúp Liên lục địa vào ngày 17-12.

HLV Luis Enrique và Paris Saint-Germain đang chờ biết đối thủ ở chung kết Cúp Liên lục địa.

Flamengo đã đánh bại Cruz Azul của Liga MX (Mexico) với tỷ số 2-1 trong trận “derby châu Mỹ” hôm thứ Tư tại Qatar, và giờ sẽ chạm trán với nhà đương kim vô địch châu Phi (CAF) Pyramids FC trong trận bán kết vào thứ Bảy. “Tôi thích Pyramids hơn, đội mà tôi không biết rõ, nhưng chắc chắn họ cũng có thể đánh bại chúng tôi”, Luis Enrique nói. “Nhưng sự lựa chọn của tôi không phải là Flamengo, điều đó rõ ràng với tôi”.

PSG, nhà đương kim vô địch Champions League, đã giành quyền vào thẳng trận chung kết Cúp Liên lục địa. Flamengo, đội đã đánh bại Palmeiras vào cuối tháng 11 để nâng cao chiếc cúp Copa Libertadores, và 4 ngày sau đó giành chức vô địch Serie A của Brazil, dù phải ra quân sớm hơn ở tứ kết nhưng có vẻ họ khó bị ngăn cản trong hành trình vào chung kết. Và rõ ràng HLV Enrique có lý do để dành sự tôn trọng cho Flamengo, một đối thủ đã đánh bại nhà vô địch Chelsea với tỷ số 3-1 tại FIFA Club World Cup hồi tháng 6, trước khi dừng bước ở vòng 16 đội khi thua Bayern Munich.

Flamengo là ứng viên hàng đầu cho suất chơi trận chung kết Cúp Liên lục địa vào ngày 17-12.

Tính đến nay, cựu hậu vệ của Atletico Madrid và Chelsea, Filipe Luis, 40 tuổi, đã dẫn dắt Flamengo giành được 5 danh hiệu kể từ khi được bổ nhiệm làm HLV trưởng vào tháng 10-2024. “Vâng, vâng, chúng tôi biết họ”, Enrique nói thêm. “Chúng tôi chưa phân tích họ một cách sâu sắc, nhưng chúng tôi biết họ. Chúng tôi đã gặp họ tại Club World Cup mùa hè vừa qua. Họ là một đội bóng tuyệt vời, với những cầu thủ chất lượng, giàu kinh nghiệm và một HLV giỏi”.

PSG vừa bị Athletic Bilbao cầm hòa không bàn thắng trong trận đấu thuộc Champions League hôm thứ Tư, và sẽ thi đấu với Metz tại Ligue 1 vào thứ Bảy trước khi bay đến Qatar để dự trận chung kết Cúp Liên lục địa.

THANH TUẤN