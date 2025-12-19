UEFA Conference League: Crystal Palace chơi ở vòng play-off sau trận hòa đáng tiếc

Crystal Palace đã bỏ lỡ cơ hội tiến thẳng vào vòng 16 đội UEFA Conference League khi bị CLB Phần Lan, KuPS cầm hòa 2-2 ở lượt trận cuối vòng bảng phân hạng vào thứ Năm.

HLV Oliver Glasner và Crystal Palace thấy lịch thi đấu dày thêm vì phải đá play-off.

Trong trận đấu cuối cùng vòng bảng giữa 2 đội bóng tân binh châu Âu, Christantus Uche đã mở tỷ số cho Crystal Palace chỉ sau 6 phút. Nhưng đội bóng Phần Lan chỉ cần 3 phút đầu hiệp 2 để lật ngược tình thế, nhờ các bàn thắng của Piotr Parzyszek và Ibrahim Cisse. Tiền vệ Justin Devenny của Crystal Palace đã đánh đầu gỡ hòa ở phút 76 tại Selhurst Park, chỉ 3 phút sau khi đội khách chỉ còn 10 người trên sân. Với kết quả này, Crystal Palace chỉ kết thúc giai đoạn vòng bảng ở vị trí thứ 10.

Có 36 CLB tham gia vòng bảng giải đấu hạng 3 châu Âu, mỗi đội sẽ thi đấu với 6 đối thủ khác nhau và được xếp hạng theo thể thức một bảng - các CLB tham gia Champions League và Europa League mỗi giải đấu thi đấu 8 trận. Tám đội đứng đầu UEFA Conference League sẽ trực tiếp vào vòng 16 đội vào tháng 3. Các đội xếp từ thứ 9 đến 24 sẽ vào vòng play-off 2 lượt trận vào tháng 2. 12 đội cuối bảng sẽ bị loại.

Tám đội dẫn đầu trực tiếp vào vòng 16 đội

Strasbourg đánh bại Breidablik của Iceland với tỷ số 3-1 để hoàn thành giai đoạn vòng bảng bất bại, chiếm vị trí đầu bảng với 16 điểm. Sebastian Nanasi, Martial Godo và Julio Enciso ghi bàn cho Strasbourg. Rakow của Ba Lan đứng thứ 2 với 14 điểm sau chiến thắng 1-0 trước Omonoia trên sân khách ở Síp.

AEK Athens ghi bàn từ chấm phạt đền ở phút thứ 15 của thời gian bù giờ để giành chiến thắng 3-2 trước Universitatea Craiova, họ xếp cao nhất trong 4 đội có 13 điểm. Sparta Prague giành chiến thắng 3-0 trước Aberdeen để vươn lên vị trí thứ 4, trong khi Rayo Vallecano cũng đánh bại Drita của Kosovo với tỷ số 3-0 để giành vị trí thứ 5. Shakhtar bị Rijeka cầm hòa 0-0 và đứng thứ 6.

Mainz, đội bóng đứng cuối bảng Bundesliga, thắng Samsunspor 2-0 để giành vị trí thứ 7. AEK Larnaca lọt vào tốp 8 với chiến thắng 1-0 trước Shkendija.

LINH SƠN