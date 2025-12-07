Lionel Messi đưa Inter Miami giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên

Lionel Messi giúp Inter Miami giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử.

Chiến thắng này khép lại một bước ngoặt ngoạn mục cho một CLB vốn đang chật vật ở vị trí cuối bảng xếp hạng MLS trước khi cầu thủ 8 lần giành Quả bóng Vàng, với tư cách là bản hợp đồng lớn nhất trong lịch sử MLS vào tháng 7-2023. Đây là danh hiệu thứ 3 mà Messi, người được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất MLS Cup 2025, mang về cho Inter Miami, sau khi giúp đội giành Leagues Cup năm 2023 và Supporters' Shield năm 2024. Tuy nhiên, MLS Cup là danh hiệu lớn nhất từ ​​trước đến nay của CLB được cựu tiền vệ tài hoa David Beckham hậu thuẫn vào năm 2020.

“Một khoảnh khắc tuyệt đẹp và xúc động đối với chúng tôi, đối với người dân Miami, khi có thể đạt được mục tiêu MLS”, Messi chia sẻ với ESPN. “Có thể nói đây là một CLB còn rất mới. Khi chúng tôi thi đấu trước đây, chúng tôi đã may mắn giành được một danh hiệu, nhưng đây mới là mục tiêu thực sự, vô địch MLS và đứng đầu giải đấu Mỹ, và may mắn thay chúng tôi đã đạt được điều đó. Chúng tôi may mắn được chơi trên sân nhà, một niềm vui lớn cho người dân, vì vậy chúng tôi phải tận hưởng nó”.

Lionel Messi giúp Inter Miami giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử.

Tại sân vận động Chase chật kín khán giả ở Nam Florida, đội chủ nhà đã sớm vươn lên dẫn trước nhờ pha phản lưới nhà của Edier Ocampo bên phía Vancouver ở phút thứ 8. Whitecaps sau đó dần dần nắm quyền kiểm soát trong phần còn lại của hiệp một. Với sự dẫn dắt của đội trưởng và huyền thoại Bayern Munich, Thomas Muller, đội khách đã chủ động trong phần sân nhà trước khi tiếng còi kết thúc hiệp một vang lên. Sau giờ nghỉ giữa hiệp, sức ép không ngừng nghỉ của Vancouver càng trở nên dữ dội hơn, dẫn đến bàn thắng của Ali Ahmed ở phút 60, cân bằng tỷ số 1-1.

Nhưng đây là lúc ngôi sao lớn nhất trên sân bắt đầu lên tiếng. Messi, người đã cướp bóng khéo léo bên phần sân đối phương ở phút 71, sau đó thực hiện một đường chuyền nguy hiểm cho De Paul đang bứt tốc trước khi dễ dàng sút bóng vào lưới Vancouver, đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước một cách dứt khoát. Với những tiếng hô vang “Messi! Messi!” vang vọng khắp sân vận động Chase, đám đông dường như đã biết trước kết quả trận đấu.

Inter Miami giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử.

Vancouver, với quyết tâm ít nhất là đưa trận đấu vào hiệp phụ, tiếp tục gây sức ép trong những phút cuối nhưng không thể hiện được gì. Thay vào đó, Messi lại một lần nữa tỏa sáng. Như xát muối vào vết thương của đội khách, Messi đã có pha kiến ​​tạo cho Allende ở phút 96, nâng tỷ số lên 3-1 và khiến cả sân vận động Chase ăn mừng cuồng nhiệt, đặc biệt là từ HLV Javier Mascherano. Đây là pha góp công vào bàn thắng thứ 15 của Messi tại vòng play-off năm nay, một kỷ lục trong một mùa giải MLS.

Messi, 38 tuổi - Cầu thủ xuất sắc nhất MLS năm 2024, người dường như chắc chắn sẽ giành giải thưởng này một lần nữa trong mùa giải này - vẫn không hề kém cạnh bất kỳ ai trong những khoảnh khắc quan trọng nhất, thậm chí điều đó có thể kéo dài khi anh hoàn thành bản hợp đồng mới đến đầu những năm 40 tuổi. Khi mùa giải tới bắt đầu, đội bóng sẽ thi đấu tại một sân vận động mới gần Sân bay Quốc tế Miami với mục tiêu là giành thêm nhiều chức vô địch nữa.

Beckham, một thành viên trong nhóm chủ sở hữu Inter Miami, cuối cùng đã chạm đến đỉnh cao của hành trình 12 năm nỗ lực, mà khởi đầu cho nó chắc chắn là khi anh thành công thuyết phục Messi rời bỏ PSG tại Pháp. “Messi không chỉ đến đây để tận hưởng cuộc sống ở Miami”, Beckham nói. “Vợ và các con cậu ấy yêu Miami, nhưng cậu ấy đến đây để chiến thắng, và đó thực sự là tất cả những gì Leo hướng đến. Cậu ấy muốn chiến thắng. Cậu ấy có điều đó…”.

VIỆT TÙNG