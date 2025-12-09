Real Madrid họp bàn về tương lai của Alonso

Chủ tịch Florentino Perez đã triệu tập ban lãnh đạo CLB để thảo luận về tương lai của HLV Xabi Alonso.

Phong độ kém cỏi của Real Madrid được bàn luận trước trận đấu quan trọng với Man.City tại Champions League vào thứ Tư. Perez và ban lãnh đạo CLB coi trận đấu với Celta Vigo là một bước thụt lùi đáng lo ngại sau chiến thắng 3-0 trước Athletic Club vào thứ Tư tuần trước. Trận thua hôm Chủ nhật chứng kiến đội bóng chỉ giành được một chiến thắng trong 5 trận đấu gần nhất tại La Liga, khiến Real Madrid hiện kém nhà vô địch Barcelona đến 4 điểm trên bảng xếp hạng La Liga.

Các nguồn tin nội bộ cho biết ban lãnh đạo đang xem xét các lựa chọn thay thế Alonso, với kết quả trước Man.City được cho là bước ngoặt quan trọng đối với nhà cầm quân người Tây Ban Nha. Các nguồn tin cho biết Zinedine Zidane và Alvaro Arbeloa là 2 cái tên đang được cân nhắc để kế nhiệm Alonso. Zidane đã không dẫn dắt đội bóng nào kể từ khi rời Madrid. Arbeloa đang dẫn dắt Castilla.

Về tình hình phòng thay đồ, các nguồn tin cho biết ban lãnh đạo đã thảo luận về việc quản lý đội hình kém, với việc gia hạn hợp đồng với Vinicius Junior hiện đang bị trì hoãn vẫn đang chờ xử lý. Ngoài ra, còn có những lo ngại về phong độ của các cầu thủ như Jude Bellingham và Fede Valverde. Các nguồn tin khác trong phòng thay đồ của Real Madrid nói với ESPN rằng, cảm giác tội lỗi đang lan tỏa trong toàn đội, giữa HLV và chính các cầu thủ, những người không thể hiểu được phương pháp của Xabi Alonso và ban huấn luyện. Cách quản lý của Alonso trong phòng thay đồ cũng bị đặt dấu hỏi, với lo ngại rằng ông đã quá mềm mỏng với các cầu thủ trong những tuần gần đây…

Real Madrid đối đầu Man.City cũng là màn đối chọi giữa 2 siêu tiền đạo Kylian Mbappe và Erling Haaland.

Real Madrid bắt đầu lượt trận thứ 6 vòng bảng Champions League ở vị trí thứ 5 với 12 điểm, hơn 2 điểm so với Man.City ở vị trí thứ 9 trên bảng xếp hạng 36 đội. Màn đối đầu này được chờ đợi nhờ tên tuổi của 2 CLB, sau đó là màn đối chọi giữa 2 siêu tiền đạo Kylian Mbappe và Erling Haaland. Bốn bàn thắng của Mbappe tại Olympiakos vào tháng trước đã giúp anh vươn lên dẫn đầu danh sách Vua phá lưới mùa này, và chỉ cần thêm một bàn nữa để đạt mốc 10 bàn trong một mùa giải Champions League lần đầu tiên sau một thập kỷ thi đấu tại giải đấu này. Cho đến nay, Haaland cũng đã có 5 bàn thắng, và đang hướng đến lần thứ 3 đạt 2 con số trong một chiến dịch Champions League.

Nhưng nếu Man.City đang dần chơi tốt để trở lại cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh, thì cuộc khủng hoảng ở hàng hậu vệ Real Madrid đang đặt ra dấu hỏi về năng lực ngăn cản Haaland. Trung vệ Eder Militao sau chấn thương cuối tuần qua dự kiến ​​sẽ phải ngồi ngoài ít nhất 3 tháng. Hiện tại, Real Madrid cũng không có sự phục vụ của các trung vệ Dean Huijsen và David Alaba, trong khi Rudiger chỉ vừa mới trở lại sau chấn thương, và các hậu vệ phải Dani Carvajal và Trent Alexander-Arnold, cùng hậu vệ trái Ferland Mendy cũng không thể ra sân.

THANH TUẤN