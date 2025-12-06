Chung kết MLS Cup (2 giờ 30, 7-12): Bản kế hoạch định mệnh với Messi là trung tâm

Trở lại tháng 2-2020, ngay trước trận đấu đầu tiên của Inter Miami tại MLS, đồng sở hữu David Beckham đã không ngừng thốt lên: "Tôi phấn khích, tôi phấn khích, tôi rất phấn khích." Đó là khởi đầu cho một dự án đầy tham vọng, ấp ủ suốt bảy năm, với một giấc mơ lớn hơn bất cứ điều gì khác: mang cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử đến với "305" (khu vực Miami).

Giấc mơ đó thành hiện thực vào mùa hè năm 2023. Lionel Messi đến, không chỉ là một cầu thủ, mà là một biểu tượng ngành công nghiệp. Cả cộng đồng, từ nhân viên bảo vệ đến thợ pha cà phê người Argentina, đều xem đó là một "lễ đăng quang". Đúng như Messi chia sẻ, anh chưa bao giờ hạnh phúc đến thế: "Đây là điều chúng tôi tìm kiếm sau hai năm khó khăn (ở PSG)... Hạnh phúc không chỉ vì những gì diễn ra trên sân cỏ mà còn vì gia đình và lối sống của chúng tôi."

Tuy nhiên, Beckham, Jorge Mas và Messi muốn nhiều hơn một chiếc Leagues Cup. Họ nhận ra MLS là một quái vật hai đầu, đòi hỏi chiều sâu đội hình và hai tư duy chiến thuật khác biệt: một cho mùa giải theo thể thức thông thường và một cho vòng loại trực tiếp. MLS không phải là marathon, mà là một cuộc thi ba môn phối hợp.

Sau thất bại ở vòng playoffs mùa trước, họ hiểu rằng Messi—đang dần bước về phía hoàng hôn sự nghiệp—không thể đơn độc. Việc Giám đốc Thể thao Chris Henderson rời đi mở ra một cuộc cải tổ triệt để, định hình lại CLB theo triết lý "Lấy Messi làm trung tâm". Guillermo Hoyos, người được coi là "cha đỡ đầu bóng đá" của Messi từ La Masia, được bổ nhiệm làm Giám đốc Thể thao. Hoyos là người mà Messi hoàn toàn tin tưởng. Tiếp theo là việc tìm kiếm một HLV không chỉ hiểu Messi mà còn có thể khai thác tối đa tiềm năng của toàn đội. Javier Mascherano, người vừa dẫn dắt U-23 Argentina tại Olympic, là lựa chọn táo bạo. Dù chưa từng quản lý CLB, Mascherano có được sự tín nhiệm cá nhân và chuyên môn tuyệt đối từ người đội trưởng.

Sau khi hủy diệt NYC FC 5-1 trong Chung kết miền Đông, Inter Miami đã ghi tới 17 bàn trong năm trận playoffs mùa này. Quan trọng hơn, họ đã cải thiện đáng kể khả năng phòng ngự, chỉ thủng lưới bốn bàn trong cùng giai đoạn. Họ là sự mở rộng tính cách của Mascherano: tự tin, kiên cường và trên hết là tận tâm.

Đội hình là sự pha trộn hoàn hảo giữa kinh nghiệm và tuổi trẻ, đậm chất Argentina và Mỹ Latinh, nơi các cầu thủ chơi "cùng Messi, chứ không phải vì anh ấy". Từ Tadeo Allende đến Mateo Silvetti, cùng với kinh nghiệm đỉnh cao của Sergio Busquets, Jordi Alba (cả hai sẽ giải nghệ sau MLS Cup) và Rodrigo de Paul, Inter Miami là một khối thống nhất đa dạng. Việc Luis Suarez có khả năng ngồi dự bị trong Chung kết cho thấy đội bóng này đã tiến xa như thế nào dưới thời Mascherano.

Thử thách lớn nhất sẽ đến vào thứ Bảy, khi Thomas Muller và Vancouver Whitecaps đến Fort Lauderdale. Đây là một câu chuyện kinh điển của MLS, cuộc đối đầu giữa hai huyền thoại từng đối mặt trong Chung kết World Cup 2014. Tuy nhiên, Vancouver là một mối đe dọa thực sự, giành kỷ lục 63 điểm và lọt vào Chung kết Concacaf Champions Cup.

Nhưng Inter Miami nắm lợi thế sân nhà. Sân Chase Stadium sẽ là một chảo lửa rực lửa trong trận đấu cuối cùng của CLB tại đây. Với việc Messi vừa gia hạn hợp đồng đến năm 2028, hy vọng lớn nhất là khi anh bước vào Miami Freedom Park, ngôi nhà mới của CLB vào tháng 4 năm sau, anh sẽ mang theo chiếc cúp MLS danh giá.

Chung Kết MLS Cup 2025: Những con số

Trận chung kết MLS Cup 2025 tại Chase Stadium không chỉ là trận đấu tranh chức vô địch đầu tiên cho cả hai đội, mà còn là sân khấu hoành tráng cho cuộc đối đầu đầy tính lịch sử giữa hai huyền thoại: Lionel Messi và Thomas Muller. Một bên là biểu tượng của MLS mùa giải này, một bên là "Cỗ máy chiến thắng" vừa đặt chân đến Bắc Mỹ.

Inter Miami được đánh giá cao hơn với 51.3% cơ hội thắng sau 90 phút theo siêu máy tính Opta. Tuy nhiên, Vancouver Whitecaps mang theo tâm lý lợi thế khi đã hai lần đánh bại Miami (tổng tỷ số 5-1) ở bán kết CONCACAF Champions Cup đầu năm. Đó cũng là hai lần duy nhất Messi đối đầu Vancouver.

Cuộc đối đầu cá nhân giữa Messi và Müller càng làm trận đấu thêm phần hấp dẫn. Trong 10 lần chạm trán trước đây (cả ở cấp CLB và ĐTQG), Muller thắng tới 7 lần, trong đó có chiến thắng tại Chung kết World Cup 2014. Anh cũng ghi nhiều bàn hơn (6 so với 3). Tuy nhiên, Messi đang có một mùa giải ở … tầm vũ trụ với 56 lần dính líu bàn thắng (35 bàn, 21 kiến tạo) và là cầu thủ đầu tiên trong lịch sử MLS đạt "cú đúp" 18 bàn + 18 kiến tạo chỉ sau mùa giải thông thường.

Inter Miami là đội thắng nhiều trận sân nhà nhất giải (14) trong mùa 2025. Lợi thế sân bãi, nhiệt độ và sự cổ vũ của hàng chục ngàn cổ động viên tại Chase Stadium sẽ là lợi thế to lớn. Đây cũng là trận đấu chia tay sự nghiệp của hai huyền thoại Tây Ban Nha Sergio Busquets và Jordi Alba, thêm động lực tinh thần khổng lồ cho đội chủ nhà.

Kể từ khi gia nhập Vancouver hồi tháng 8, Müller đã có 14 lần góp công vào bàn thắng, chứng tỏ anh vẫn là vũ khí đáng gờm. Anh không chỉ mang đến bàn thắng mà còn là kinh nghiệm và bản năng chiến thắng, vừa giúp Vancouver vô địch Canada và giờ đây bước vào trận chung kết đầu tiên.

Inter Miami (4-3-3): Ríos Novo; Weigandt, Falcón, Allen, Alba; Busquets, Rodríguez, De Paul; Allende, Silvetti, Messi. Vancouver Whitecaps (4-2-3-1): Takaoka; Ocampo, Laborda, Priso, Johnson; Berhalter, Cubas; Sabbi, Müller, Ahmed; White.

LONG KHANG