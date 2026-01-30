Europa League: Aston Villa khép lại vòng bảng bằng chiến thắng ngược dòng

Bàn thắng đầu tiên trong sự nghiệp của Jamaldeen Jimoh-Aloba cho Aston Villa là bàn thắng quyết định ở phút 87, giúp đội nhà lội ngược dòng giành chiến thắng 3-2 trước Salzburg, khép lại vòng bảng Europa League vào thứ Năm.

Aston Villa ngược dòng thắng 3-2 trước Salzburg khép lại vòng bảng Europa League.

Bàn thắng của Jimoh-Aloba, 19 tuổi, được ghi sau khi Tyrone Mings gỡ hòa tại Villa Park. Morgan Rogers đã khơi mào cuộc lội ngược dòng ở phút 64 sau khi đội khách dẫn trước 2-0 nhờ bàn phản lưới nhà của Victor Lindelof, và sau đó là bàn thắng của Moussa Yeo. Tuy nhiên, Aston Villa không thể vượt qua Lyon để dẫn đầu bảng xếp hạng 36 đội, sau khi đội bóng Pháp đánh bại PAOK chỉ còn 10 người với tỷ số 4-2, và vẫn xếp trên đội bóng của Unai Emery về hiệu số bàn thắng bại.

Cả Lyon và Aston Villa đều đã sớm giành được một suất vào vòng 16 đội vào tháng 3, và tốp 8 cũng đã được hoàn thành vào thứ Năm. Theo đó, Midtjylland, Real Betis, Porto, Braga, Freiburg và Roma là những cái tên mới. Giống như ở Champions League, 8 đội đứng đầu sẽ tự động tiến vào vòng 16 đội. Các đội xếp từ vị trí thứ 9 đến 24 sẽ tham gia vòng play-off 2 lượt trận vào tháng 2.

Midtjylland, một CLB Đan Mạch, đã đánh bại Dinamo Zagreb 2-0 để vươn lên vị trí thứ 3, kém Lyon và Aston Villa 2 điểm. Tại Seville, cựu cầu thủ chạy cánh của Man.United, Antony đã ghi bàn và kiến ​​tạo cho bàn thắng của Abde Ezzalzouli trong chiến thắng 2-1 của Real Betis trước Feyenoord. Porto đã lội ngược dòng từ thế bị dẫn trước một bàn để đánh bại Rangers 3-1, và nhảy từ vị trí thứ 9 lên thứ 5. Braga tiến lên vị trí thứ 6 sau trận hòa 0-0 trên sân của Go Ahead Eagles.

Freiburg chỉ còn 10 người đã tụt xuống vị trí thứ 7 sau trận thua 0-1 trên sân của Lille. Jan Ziółkowski đánh đầu ghi bàn gỡ hòa ở phút 80 cho Roma trong trận hòa 1-1 với Panathinaikos.

Trong khi đó, Celtic đã giành được một trong 5 suất play-off còn lại vào thứ Năm bằng cách đánh bại Utrecht 4-2. Đội bóng khổng lồ của Scotland đã dẫn trước 3-0 trong 20 phút đầu tiên tại Celtic Park với bàn thắng sớm của Benjamin Nygren, bàn phản lưới nhà của Nick Viergever và quả phạt đền của Arne Engels.

Igor Jesus ghi 2 bàn cho Nottingham Forest trong chiến thắng 4-0 trước Ferencváros, giúp đôi bóng Anh duy trì sự hiện diện tại giải… Lễ bốc thăm play-off sẽ diễn ra vào thứ Sáu.

PHI SƠN