Messi mở màn mùa giải bằng trận thua đậm

Lionel Messi thi đấu 63 phút khi Inter Miami thua đậm 0-2 trước Alianza Lima tại thủ đô Peru vào thứ Bảy, trong trận giao hữu đầu tiên để nhà tân vô địch MLS chuẩn bị cho mùa giải mới đầy kỳ vọng.

Đây là trận đấu đầu tiên của Inter Miami kể từ khi Lionel Messi dẫn dắt CLB giành chức vô địch MLS Cup lịch sử

Đây là trận đấu đầu tiên của Inter Miami kể từ khi Messi dẫn dắt CLB phía Nam Florida giành chức vô địch MLS Cup đầu tiên trong lịch sử, bằng cách đánh bại Vancouver Whitecaps vào ngày 6-12. Và sự thiếu ăn ý đã thể hiện rõ khi Miami bị dẫn trước 2 bàn trong vòng 6 phút hiệp một bởi tiền đạo kỳ cựu người Peru, Paolo Guerrero. Ngôi sao 42 tuổi từng khoác áo Bayern Munich đã ghi bàn ở phút 29 và 35, giúp đội chủ nhà kiểm soát trận đấu tại Estadio Alejandro Villanueva.

Inter Miami có cơ hội vàng để rút ngắn tỷ số ngay đầu hiệp 2 khi đường chuyền của Rodrigo De Paul tìm thấy Luis Suarez không bị kèm cặp trước khung thành. Nhưng tiền đạo 39 tuổi người Uruguay lại sút bóng vọt xà ngang. Sau hơn một giờ thi đấu, bộ 3 ngôi sao Nam Mỹ gồm Suarez, Messi và De Paul đều được HLV Javier Mascherano thay ra để tiếp tục rèn luyện thể lực chuẩn bị cho mùa giải mới. Nhưng nỗi thất vọng vẫn chưa dừng lại ở đó khi Luis Ramos sút tung lưới thủ môn mới của Miami, Dayne St. Clair và ấn định chiến thắng cho Alianza ở phút 73.

Mùa hè vừa qua là một mùa giải đầy biến động đối với Miami, với sự ra đi của Jordi Alba và Sergio Busquets (cả 2 đều đã giải nghệ), cùng với sự bổ sung nhiều gương mặt mới. Bên cạnh St. Clair, cả 2 tân binh Sergio Reguilon và David Ayala cũng đã có trận ra mắt không thành công trong màu áo Miami.

Miami hy vọng sẽ có màn trình diễn tốt hơn khi tiếp tục giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải với chuyến làm khách đến Medellin, Colombia để đối đầu với Atletico Nacional vào ngày 31-1. Họ còn chơi với Barcelona SC tại Ecuador trước khi hoàn thành bước chạy đà khi gặp Independiente del Valle của Puerto Rico. Nhà đương kim vô địch sẽ mở màn chiến dịch MLS của mình tại LAFC vào ngày 21-2.

HUY KHÔI