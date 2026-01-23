Lyon và Aston Villa giành vé vào vòng 16 đội Europa League

Aston Villa đã chính thức giành vé vào vòng 16 đội Europa League hôm thứ Năm với chiến thắng 1-0 trên sân khách trước Fenerbahce, trong khi Lyon cũng giành vé vào vòng 16 đội với chiến thắng 1-0 trước Young Boys tại Bern.

Jadon Sancho ghi bàn giúp Aston Villa chính thức giành vé vào vòng 16 đội Europa League.

Cầu thủ tấn công Jadon Sancho đã ghi bàn thắng đầu tiên cho Aston Villa giúp CLB mới của anh vượt qua Fenerbahce với tỷ số 1-0. Sancho, người gia nhập Aston Villa theo dạng cho mượn một mùa giải từ Man.United vào tháng 9, đã đón đường chuyền bật ra từ Matty Cash để mang về chiến thắng thứ 6 trong 7 trận cho Aston Villa tại vòng bảng Europa League. “Tôi chỉ đơn giản là hạnh phúc khi ghi được bàn thắng đầu tiên cho Aston Villa và hơn thế nữa, đó còn là một chiến thắng”, Sancho chia sẻ với TNT Sports. “Thành thật mà nói, tôi biết mình có thể làm được nhiều hơn thế. Thật tuyệt khi có một HLV luôn ủng hộ và tin tưởng mình. Một lần nữa, mỗi cơ hội tôi có được, tôi sẽ cố gắng hết sức 100% và hy vọng có thể ghi được nhiều bàn thắng hơn”.

Lyon cũng giành vé vào vòng 16 đội với chiến thắng 1-0 trước Young Boys tại Bern, và Freiburg cũng góp phần vào chiến thắng này bằng cách đánh bại Maccabi Tel Aviv với cùng tỷ số. Lyon và Villa đang có cùng 18 điểm với 6 chiến thắng và 1 trận thua, dẫn đầu bảng xếp hạng khi chỉ còn một trận đấu nữa ở vòng bảng. Freiburg đứng thứ 3, kém một điểm. Giống như ở Champions League, 8 đội đứng đầu bảng sẽ tự động tiến vào vòng 16 đội sau 8 vòng đấu, trong khi các đội xếp từ thứ 9 đến thứ 24 sẽ tham gia trận play-off thể thức 2 lượt trận để đi tiếp.

Joachim Soltvedt thực hiện thành công quả phạt đền ở phút thứ 10 của thời gian bù giờ, giúp đội bóng Na Uy, Brann giành được trận hòa 3-3 trên sân nhà trước Midtjylland, khiến CLB Đan Mạch tụt xuống vị trí thứ 4 với 16 điểm.

Braga hiện đứng thứ 5, bằng điểm với Midtjylland, sau chiến thắng 1-0 trước Nottingham Forest nhờ bàn phản lưới nhà của Ryan Yates. CLB Ngoại hạng Anh, đội chứng kiến Morgan Gibbs-White bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số khi bị thủ môn Lukáš Horníček của Braga cản phá thành công quả phạt đền ở đầu hiệp 2, không thể gỡ hòa và thậm chí chứng kiến ​​cầu thủ dự bị Elliot Anderson bị truất quyền thi đấu ở phút bù giờ.

Tại sân vận động Olimpico, Niccolo Pisilli lập cú đúp giúp Roma đánh bại Stuttgart 2-0 và vươn lên vị trí thứ 6 với 15 điểm. Ferencvaros tụt xuống vị trí thứ 7 sau khi bị Panathinaikos cầm hòa 1-1. Real Betis thua 0-2 trên sân PAOK với 2 bàn thắng của đội trưởng Andrija Živković và Giorgos Giakoumakis. Đội bóng Tây Ban Nha hiện có 14 điểm, đứng thứ 8, bằng điểm với Porto - đội hòa 1-1 với Viktoria Plzen - ở vị trí thứ 9.

PHI SƠN