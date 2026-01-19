Senegal lần thứ 2 bước lên đỉnh cao châu Phi

Pape Gueye ghi bàn thắng quyết định trong hiệp phụ giúp Senegal giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Morocco để nâng cao chiếc cúp vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) lần thứ 2 trong lịch sử - và lần thứ 2 trong 3 kỳ giải, sau khi giành chức vô địch năm 2021.

Senegal nâng cao cúp vô địch Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) lần thứ 2 trong lịch sử.

Trước khi hiệp phụ bắt đầu, đã xảy ra hỗn loạn khi các cầu thủ Senegal bỏ ra khỏi sân sau khi Morocco được hưởng một quả phạt đền gây tranh cãi ở phút bù giờ, ngay sau khi Senegal bị từ chối một bàn thắng hợp lệ ở phía bên kia sân. Bàn thắng của Senegal bị từ chối ở phút thứ 2 của thời gian bù giờ vì lỗi của Abdoulaye Seck, nhưng các đoạn video cho thấy hậu vệ Achraf Hakimi của Morocco hầu như không có va chạm khi ngã xuống, trước khi Seck đánh đầu bóng đập vào cột dọc. Moussa Niakhate đánh đầu bồi vào lưới.

Sau đó, Morocco đòi một quả phạt đền vì pha kéo áo của El Hadji Malick Diouf đối với Brahim Diaz, và trọng tài người Congo, Jean Jacques Ndala đã phạt Senegal quả phạt đền sau khi xem lại video. Quyết định này dẫn đến xô xát giữa một số cầu thủ dự bị của Morocco và các cầu thủ đối phương, HLV trưởng của Morocco, Walid Regragui cũng có mặt trong vụ hỗn loạn, có lẽ để can thiệp nhằm xoa dịu tình hình.

Sự tức giận bùng phát trong nhóm cổ động viên Senegal, nhiều người nhảy xuống giữa các nhiếp ảnh gia và cố gắng xông vào sân từ phía sau một trong 2 khung thành. Ít nhất một người đã ném ghế xuống sân. Họ chủ yếu bị giữ lại bởi một hàng dài cảnh sát. Cũng có những cuộc ẩu đả trong khu vực báo chí - có thể liên quan đến các cổ động viên Morocco và Senegal giả danh nhà báo để được cấp thẻ tác nghiệp - giữa sự hỗn loạn.

Pape Gueye ghi bàn quyết định trong hiệp phụ giúp Senegal giành chiến thắng 1-0 trước chủ nhà Morocco.

Trên sân, HLV trưởng của Senegal, Pape Thiaw dẫn đội của mình rời sân trong lúc các cổ động viên Morocco ăn mừng quyết định thổi phạt đền. Các cầu thủ trở lại khoảng 14 phút sau đó và Brahim Diaz - ngôi sao của Morocco và là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất giải đấu với 5 bàn thắng - đã bỏ lỡ cơ hội chấm dứt 50 năm chờ đợi chiếc cúp vô địch châu lục của Morocco. Thủ môn Edouard Mendy của Senegal dễ dàng cản phá cú sút phạt đền kiểu Panenka của Brahim Diaz, khi anh tâng bóng thẳng vào tay thủ môn ở cú sút cuối cùng của thời gian thi đấu chính thức.

Thay vào đó, Gueye đã ghi bàn thắng đầu tiên và duy nhất của trận đấu cho Senegal từ một pha bóng mở. Đây là lần thứ 4 Senegal góp mặt trong một trận chung kết Cúp bóng đá châu Phi, và là lần thứ 2 Senegal giành chức vô địch Cúp bóng đá châu Phi. “Những chú sư tử Teranga” đã vô địch năm 2021 sau loạt sút luân lưu với Ai Cập.

Thủ môn Edouard Mendy của Senegal dễ dàng cản phá cú sút phạt đền kiểu Panenka của Brahim Diaz.

Sân vận động Prince Moulay Abdellah với sức chứa 69.500 người nhanh chóng vắng tanh sau tiếng còi kết thúc trận đấu. Chỉ còn lại rất ít người để chứng kiến ​​các cầu thủ Senegal nâng cao chiếc cúp vô địch. Đối với Morocco, nước chủ nhà World Cup 2030, thất bại là một đòn giáng mạnh vào tinh thần. Quốc gia này đã đầu tư rất nhiều vào các cơ sở vật chất và hạ tầng bóng đá, và cũng đạt rất nhiều thành công ở mọi cấp độ đội tuyển của bóng đá nam - nổi bật là khi Morocco trở thành đội tuyển châu Phi đầu tiên vào đến bán kết World Cup vào năm 2022.

Sau trận đấu, HLV Walid Regragui của Morocco đã bảo vệ Brahim Diaz về quả phạt đền hỏng ăn. “Tôi nghĩ đã có quá nhiều thời gian trôi qua trước khi Brahim có thể thực hiện quả phạt đền, và điều này có lẽ đã khiến cậu ấy mất tập trung”, Regragui nói. “Điều đó không bào chữa cho cách Brahim sút quả phạt đền, cậu ấy đã sút như vậy và chúng ta phải chịu trách nhiệm về điều đó. Chúng ta cần hướng về phía trước và chấp nhận rằng Brahim đã bỏ lỡ cơ hội”.

Regragui chỉ trích quyết định của đồng nhiệm Thiaw khi rút đội bóng khỏi sân: “Trận đấu vừa rồi là một nỗi hổ thẹn cho châu Phi. Khi một HLV trưởng yêu cầu các cầu thủ của mình rời sân, khi ông ấy nói những điều đã được bắt đầu trong cuộc họp báo (trước trận đấu, khi Senegal cáo buộc Morocco chơi xấu)... ông ấy cần phải giữ phong thái chuyên nghiệp, cả trong chiến thắng lẫn thất bại. Những gì Pape đã làm tối nay không làm rạng danh châu Phi. Giờ ông ấy là nhà vô địch châu Phi, nên ông ấy có thể nói bất cứ điều gì mình muốn, nhưng họ đã tạm dừng trận đấu hơn 10 phút”.

