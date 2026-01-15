Mane một lần nữa kết thúc giấc mơ vô địch châu Phi của Salah

Sadio Mane ghi bàn thắng muộn giúp Senegal đánh bại Ai Cập 1-0 trong trận bán kết Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) diễn ra hôm thứ Tư, qua đó một lần nữa chấm dứt giấc mơ giành danh hiệu châu lục đầu tiên của người đồng đội cũ ở Liverpool, Mohamed Salah.

Màn tái đấu của trận chung kết năm 2021 - trận đấu mà Senegal giành chiến thắng trong loạt sút luân lưu sau khi Mane ghi bàn thắng quyết định - được chờ đợi về cuộc gặp gỡ giữa 2 cựu đồng đội, và đều là những cầu thủ tấn công xuất sắc nhất mà châu Phi từng sản sinh. Mặc dù Salah đã ghi 4 bàn trong 4 trận đấu tại AFCON trên đường vào bán kết, nhưng chính Mane mới là người ghi bàn thắng quyết định trong một trận đấu khan hiếm cơ hội này. Mane khống chế bóng bằng ngực ở phút 78 trước khi tung cú sút hiểm hóc hạ gục thủ môn Mohamed El Shenawy.

Senegal giờ đây tiến vào trận chung kết AFCON lần thứ 4 trong lịch sử và hướng đến danh hiệu thứ 2, trong khi Ai Cập - đội không thể gia tăng kỷ lục vô địch lên con số 8 - sẽ phải tiếc nuối vì lối chơi quá thận trọng, khiến họ thậm chí không tạo ra được cơ hội ghi bàn nào trước 10 phút cuối trận. Ngoài bàn thắng duy nhất của Mane, thì điểm nhấn đáng chú ý có lẽ màn va chạm giữa 2 cựu đồng đội Salah và Mane ngay trước giờ nghỉ giữa hiệp - dẫn đến một cuộc tranh cãi giữa 2 ban huấn luyện, buộc trận đấu phải tạm dừng khá lâu.

Ở trận bán kết còn lại, chủ nhà Morocco đánh bại Nigeria 4-2 trên trong loạt sút luân lưu, sau khi 2 đội hòa 0-0 trong thơi gian thi đấu chính thức trước 65.458 cổ động viên. Youssef El-Nesyri ghi bàn thắng quyết định từ chấm phạt đền sau khi thủ thành Yassine “Bono” Bounou đã làm rất tốt nhiệm vụ khi cản phá 2 cú sút của đối thủ.

Morocco đang hướng tới danh hiệu đầu tiên kể từ lần vô địch duy nhất vào năm 1976. Với tư cách chủ nhà, Morocco rõ ràng đang có ưu thế lớn khi đối đầu Senegal trong trận chung kết vào Chủ nhật, trên sân vận động quen thuộc Hoàng tử Moulay Abdellah ở Rabat. Trước đó một ngày, Ai Cập và Nigeria sẽ chơi trận tranh hạng 3.

