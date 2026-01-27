Brazil đề nghị FIFA cho phép đăng cai Club World Cup 2029

Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil Samir Xaud và Chủ tịch FIFA Gianni Infantino (phải).

Infantino đến Brazil để chính thức khởi động hành trình hướng tới Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2027, giải đấu sẽ được tổ chức tại 8 thành phố ở Brazil lần đầu tiên. Các nguồn tin nói với ESPN rằng người đứng đầu FIFA đã gặp Tổng thống Brazil, Luiz Inacio Lula da Silva, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Brazil, Samir Xaud và Gustavo Dias Henrique cùng HLV trưởng đội tuyển Brazil, Carlo Ancelotti tại Brasilia.

Liên đoàn bóng đá Brazil (CBF) đã âm thầm làm việc trong nhiều tháng để cố gắng đưa Club World Cup 2029 về Brazil. FIFA đã không tổ chức quá trình đấu thầu cho giải đấu năm 2025. Thay vào đó, Hội đồng FIFA đã nhất trí chỉ định Mỹ đăng cai sự kiện mở rộng lần đầu tiên với 32 đội tham gia. FIFA vẫn chưa công bố cách thức đấu thầu chính thức cho giải đấu năm 2029.

Tháng 6 năm ngoái, Chủ tịch CBF, Samir Xaud đã cùng Infantino đến xem trận đấu giữa Flamengo và LAFC, trong khuôn khổ vòng bảng của giải đấu tại Mỹ, và đã trả lời phỏng vấn ESPN về vấn đề này: “Đây là một vấn đề tôi đã thảo luận với Chủ tịch Infantino. Tôi nhìn nhận nó một cách tích cực, đặc biệt là bởi vì bóng đá Brazil đang thể hiện tiềm năng của mình tại World Cup này. Tôi tin rằng cuộc thảo luận này sẽ còn tiếp tục trong một thời gian nữa, nhưng nếu Chúa phù hộ, Brazil sẽ đăng cai Giải vô địch thế giới các CLB năm 2029. Phản ứng của Infantino sau khi Brazil đề nghị đăng cai là tích cực”.

Đối với Giải vô địch thế giới các CLB năm 2029, cho đến nay, đội bóng Brazil duy nhất được đảm bảo suất tham dự là Flamengo, đội đã giành được một suất bằng cách vô địch Libertadores năm 2025.

Cuối tuần qua, FIFA đã chính thức khởi động hành trình đến Giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2027 với một lễ hội văn hóa hấp dẫn tại Copacabana, Rio de Janeiro - kết hợp bóng đá, âm nhạc, nghệ thuật và phong cách Brazil tại một trong những địa điểm mang tính biểu tượng nhất thế giới. “Giải vô địch bóng đá thế giới tại Brazil, năm 2027, FIFA Women's World Cup, sẽ là một kỳ World Cup mà cả thế giới đang chờ đợi”, Infantino phát biểu hôm Chủ nhật tại Brazil. “Cả thế giới muốn đến Brazil, để tạo nên một bữa tiệc bóng đá tại quốc gia bóng đá lớn nhất. Tôi chắc chắn rằng đây sẽ là kỳ World Cup đẹp nhất, đặc biệt nhất và hoành tráng nhất trong lịch sử…”.

HUY KHÔI