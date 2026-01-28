Bảy cổ động viên của PAOK thiệt mạng trong vụ tai nạn xe hơi ở Romania

Chính phủ Hy Lạp xác nhận hôm thứ Ba rằng 7 cổ động viên của CLB bóng đá Hy Lạp, PAOK đã thiệt mạng trong một vụ tai nạn xe hơi ở Romania khi đang trên đường đến Pháp xem trận đấu Europa League trên sân Lyon.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 7 cổ động viên của PAOK thiệt mạng ở Romania.

“Tôi vô cùng bàng hoàng khi được thông báo về vụ tai nạn thương tâm ở Romania khiến 7 người đồng hương trẻ tuổi thiệt mạng”, Thủ tướng Hy Lạp, Kyriakos Mitsotakis cho biết. “Chính phủ Hy Lạp và đại sứ quán của chúng tôi đang phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, cung cấp mọi hình thức hỗ trợ có thể. Trong những thời khắc khó khăn này, cùng với tất cả người dân Hy Lạp, tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc nhất đến gia đình các nạn nhân và cộng đồng PAOK. Chúng ta đều hy vọng những người bị thương sẽ nhanh chóng bình phục. Chúng tôi luôn nghĩ đến họ”.

PAOK đã liên lạc trực tiếp với Chính phủ, phối hợp hỗ trợ cho các gia đình và người hâm mộ bị thương, đồng thời cử đại diện CLB đến Romania. Chủ tịch PAOK, Ivan Savvidis, gọi đây là “một thảm kịch không thể diễn tả”, và nói thêm rằng “Tôi vô cùng đau lòng trước sự mất mát oan ức của những người trẻ tuổi, những người hâm mộ đội bóng thân yêu của chúng ta, những người đã đến để cổ vũ cho PAOK. Tôi chia buồn cùng các gia đình và hàng triệu đồng bào của chúng ta”.

Ngoài ra, các hội cổ động viên của các CLB đối thủ như Olympiakos, Panathinaikos, Aris và những câu lạc bộ khác cũng đã gửi thông điệp chia buồn và đoàn kết.

Trận đấu tại Pháp dự kiến ​​diễn ra vào thứ Năm, là trận đấu cuối cùng của vòng bảng Europa League. Trong một tuyên bố, Lyon bày tỏ “lời chia buồn chân thành” tới PAOK và cho biết sẽ tổ chức lễ tưởng niệm trong trận đấu tại sân vận động Groupama. PAOK đang xếp thứ 12 trên bảng xếp hạng và môt chiến thắng không chỉ giúp họ chắc suất play-off mà còn có thể giành vé vào thẳng vào 16 đội. Lyon đang dẫn đầu bảng và cùng Aston Villa là 2 đội đã sớm giành suất vào vòng 16 đội.

