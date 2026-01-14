Salah thắp lửa, Ai Cập bừng tỉnh giữa ký ức vàng

Đã rất lâu rồi bóng đá Ai Cập mới trải qua một đêm rực rỡ đến thế. Hai thập kỷ kể từ sau kỷ nguyên vàng với ba chức vô địch AFCON liên tiếp (2006-2010), người ta mới lại thấy hình bóng của một gã khổng lồ thực thụ. Chiến thắng 3-2 trước Bờ Biển Ngà không chỉ đưa Ai Cập vào bán kết; nó là lời tuyên ngôn rằng linh hồn của thế hệ 2008 đã thực sự sống lại trong hình hài của Mohamed Salah và các đồng đội.

Khi lịch sử tự lặp lại

Trận tứ kết hôm thứ Bảy mang theo những bóng ma từ Kumasi năm 2008. Khi đó, hình ảnh Kolo Toure ngơ ngác đuổi theo Amr Zaki đã trở thành biểu tượng cho sự thống trị của "Các Pharaoh". Và lịch sử đã chọn Odilon Kossounou làm "nạn nhân" tiếp theo. Chỉ sau 4 phút, trung vệ của Bờ Biển Ngà đã lúng túng y hệt người tiền bối khi Omar Marmoush bứt tốc vượt qua như một cơn lốc để mở tỷ số trận tứ kết vừa qua.

Nhưng giá trị lớn nhất của chiến thắng này nằm ở sự thay đổi mang tính đột phá của Hossam Hassan. Vị HLV kỳ cựu này – người từng là thủ quân nhưng không ra sân trong trận chung kết 2006 – cuối cùng đã tìm thấy công thức chiến thắng. Sau những trận đấu vòng bảng đầy bế tắc, Hassan gây bất ngờ khi chuyển sang sơ đồ 4-3-1-2, đẩy Emam Ashour chơi hộ công ngay sau cặp song sát Salah - Marmoush.

Kết quả? Dù chỉ cầm bóng chưa đầy 30%, Ai Cập lại là một "lưỡi dao" sắc lẹm trong những pha phản công. Bàn thắng thứ ba của Salah là một minh chứng hoàn hảo: một pha phản công nhanh như chớp, kết thúc bằng đường chuyền tinh tế của Ashour và cú dứt điểm điềm tĩnh của ngôi sao đến từ Liverpool.

Điều đáng ghi nhận hơn cả có lẽ là tinh thần và sự đoàn kết mà đội bóng thể hiện. Họ pressing một cách thông minh, có chọn lọc, và hiệu quả đến bất ngờ. Từng đường chuyền, từng pha tranh chấp đều toát lên một ý chí mãnh liệt, một khát vọng được viết tiếp lịch sử. Dù vẫn còn đó những lo ngại về khả năng phòng ngự các tình huống cố định, nhưng không thể phủ nhận một sức sống mới đang trỗi dậy trong đội hình các Pharaoh.

Hành trình trở lại của bóng đá Ai Cập không thể tách rời khỏi những thăng trầm của lịch sử đất nước. Sau thời kỳ huy hoàng, họ đã trải qua những biến động sâu sắc, cả trên sân cỏ lẫn ngoài xã hội. Những sự kiện như thảm kịch Port Said năm 2012 là một dấu mốc đau thương, cho thấy mối liên hệ phức tạp giữa thể thao và các vấn đề chính trị - xã hội.

Vì vậy, chiến thắng hôm nay không chỉ đơn thuần là một vé vào bán kết. Nó giống như một lời khẳng định, một sự hồi sinh đầy cảm xúc. Dưới sự dẫn dắt của một huyền thoại từng thuộc thế hệ vàng, những người con của sông Nile dường như đã tìm lại được phần nào tinh thần bất khuất và lối chơi thông minh, linh hoạt từng làm nên tên tuổi của cha anh. Họ chiến thắng bằng sự sắc sảo và bản lĩnh, chứ không phải sự may mắn.

Salah vs. Mane: Cuộc viễn chinh cuối cùng của hai vị vua

Từng là đôi cánh đưa Liverpool lên đỉnh thế giới, giờ đây, khi cả hai đều đã bước sang bên kia sườn dốc sự nghiệp và hoặc dấn thân vào cuộc phiêu lưu tại Saudi Arabia, họ gặp lại nhau để định đoạt một di sản: Ai mới là gương mặt đại diện cho kỷ nguyên vàng của bóng đá châu Phi?

Salah của năm 2026 không còn là chiếc F1 luôn sẵn sàng bứt tốc dọc hành lang cánh. Ở tuổi 33, "Vị vua Ai Cập" đã tiến hóa thành một nhà đạo diễn lối chơi tài ba. Trong sơ đồ 4-3-1-2 mà Hossam Hassan đang vận hành, Salah chơi như một số 10 ảo, một kẻ cầm trịch trận đấu bằng nhãn quan chiến thuật sắc sảo thay vì chỉ dựa vào đôi chân thần tốc.

Ngược lại với Salah, Sadio Mane vẫn giữ cho mình một phong cách chơi bóng đầy hoang dã và trực diện. Dù tốc độ có thể đã giảm sút đôi chút, nhưng "bản năng sát thủ" và sự quyết liệt trong những pha tranh chấp của Mané vẫn là nỗi khiếp sợ cho bất kỳ hàng thủ nào. Mane là linh hồn của một Senegal chơi thực dụng, kỷ luật và đầy cơ bắp. Nếu Salah đại diện cho sự hoa mỹ và trí tuệ, thì sự khác biệt của Mané nằm ở khả năng tạo đột biến trong những thế trận bế tắc bằng nguồn năng lượng dường như vô tận.

Lịch sử đang đứng về phía Mané với hai chiến thắng then chốt vào năm 2022, nhưng dòng chảy phong độ hiện tại lại gọi tên Salah. Những vết sẹo từ trận chung kết tại Yaoundé 2022 – nơi Salah thậm chí không kịp thực hiện quả luân lưu cuối cùng, hay nỗi đau bị loại khỏi vòng loại World Cup sau đó một tháng, vẫn còn đó.

Nhưng lần này, Salah không còn đơn độc gồng gánh một tập thể rệu rã. Anh đang dẫn đầu một đội quân đầy sức sống, trí tuệ và khao khát đòi lại món nợ lịch sử. Nếu tối thứ Bảy vừa qua là màn trình diễn hay nhất của Ai Cập kể từ năm 2008, thì trận bán kết sắp tới sẽ là thời điểm để họ chứng minh rằng: Vị vua thực sự của châu Phi đã trở lại.

LONG KHANG