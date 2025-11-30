Inter Miami của Lionel Messi lần đầu trong lịch sử chơi chung kết MLS Cup

Inter Miami thắng vòng play-off miền Đông và giành vé dự trận chung kết MLS Cup đầu tiên trong lịch sử.

Tadeo Allende là người hùng dẫn dắt hàng công của Inter Miami trong trận chung kết miền Đông, giúp đội vươn lên dẫn trước với 2 bàn thắng chỉ trong 23 phút đầu tiên sau các đường kiến tạo của Jordi Alba và Sergio Busquets - những người sẽ giải nghệ khi mùa giải này kết thúc. Cảm giác phấn khích của chủ nhà chùng xuống đôi chút khi New York City thu hẹp cách biệt với bàn thắng của Justin Haak ở phút 37. Nhưng hàng thủ và thủ môn Rocco Rios Novo của Inter Miami đã ngăn chặn được phản ứng của đội khách.

Không gây ấn tượng trong hiệp đầu, nhưng Lionel Messi một lần nữa mang lại sự tự tin cho người hâm mộ chủ nhà, với pha kiến tạo cho Mateo Silvetti tái tạo cách biệt 2 bàn ở phút 67. Đây là pha kiến ​​tạo thứ 405 trong sự nghiệp của Messi cho CLB và đội tuyển quốc gia, nhiều nhất trong lịch sử bóng đá! Sau đó, siêu sao 38 tuổi người Argentina tiếp tục có 2 pha tiền kiến tạo khi Telasco Segovia ghi bàn, và Allende hoàn thành hat-trick với bàn ấn định chiến thắng ở phút 89. “Đây là một kết quả rất đáng mừng, nhưng công việc vẫn đang tiếp tục”, Allende nói. “Vẫn còn nhiều việc phải làm, nhưng chúng tôi hài lòng với những gì đã đạt được”.

Inter Miami thắng vòng play-off miền Đông và giành vé dự trận chung kết MLS Cup đầu tiên trong lịch sử.

Các ngôi sao thể thao đổ xô đến chứng kiến thời khắc trọng đại của Messi và Inter Miami - bao gồm tay vợt số 1 thế giới Carlos Alcaraz - và họ đã được chiêu đãi một màn trình diễn mãn nhãn. Đây sẽ là lần đầu tiên Inter Miami góp mặt trong trận chung kết MLS Cup, tiến gần hơn đến một danh hiệu khác sau khi giành Leagues Cup 2023 và Supporters’ Shield 2024. Là hạt giống số 3, cao nhất của các đội vào chung kết của 2 khu vực, Inter Miami sẽ là chủ nhà của trận chung kết MLS Cup 2025, tiếp đón đội thắng trong trận chung kết miền Tây giữa San Diego và Vancouver Whitecaps vào ngày 6-12.

“Chúng tôi đã tiến vào chung kết với tinh thần đoàn kết cùng nhau tiến về phía trước. Sức mạnh của một tập thể có thể vượt qua nhiều thứ”, HLV Javier Mascherano của Inter Miami chia sẻ. Trong khi Silvetti, tân binh trẻ tuổi người Argentina - đồng hương của HLV và người đàn anh siêu sao Messi, và chỉ đến với CLB từ tháng 8 - nhấn mạnh: “Chúng tôi đã có một vòng play-off tuyệt vời và rất xứng đáng vào chung kết!”.

PHI SƠN