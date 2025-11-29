Inter Miami “cần nỗ lực của tất cả” trước thời khắc vinh quang

HLV trưởng của Inter Miami, Javier Mascherano khẳng định đội bóng cần tất cả các cầu thủ, dù là những cầu thủ ra sân ngay từ đầu hay dự bị, nỗ lực để đánh bại New York City FC trong trận chung kết miền Đông vào tối thứ Bảy tại sân vận động Chase.

Javier Mascherano và Inter Miami chỉ còn cách 2 trận để chạm đến danh hiệu lịch sử MSL Cup.

Những sự chuẩn bị của Mascherano cho đến nay đã mang về những kết quả tốt, gần nhất là chiến thắng 4-0 ấn tượng ngay trên sân FC Cincinnati - với các bàn thắng của Lionel Messi, Tadeo Allende và Mateo Silvetti - giúp đội giành một suất vào chung kết miền Đông lần đầu tiên trong lịch sử CLB. Trước đó, Inter Miami đã bị loại ở vòng play-off đầu tiên khi giành quyền vào đấu tranh MLS Cup.

“Vâng, chúng tôi đã rõ ràng về cách chơi. Tôi không muốn cho các cầu thủ biết ai sẽ ra sân cho đến ngày cuối cùng’, Mascherano nói. “Tôi nghĩ đó là cách tốt nhất để giữ cho mọi người tập trung cả trước và khi trận đấu diễn ra. Không chỉ 11 cầu thủ ra sân ngay từ đầu mới quan trọng, mà cả phần còn lại của đội cũng vậy. Đặc biệt là trong những giai đoạn như thế này, điều quan trọng nhất là tất cả mọi người phải tập trung cao độ vì chúng tôi sẽ cần tất cả mọi người”.

Mặc dù đã giành được 2 chiến thắng liên tiếp ở vòng play-off, chiến thắng 4-0 trước Nashville trong trận đấu quyết định của loạt trận Vòng 1, và trước FC Cincinnati, HLV Mascherano vẫn khẳng định trận đấu hôm thứ Bảy sẽ không hề dễ dàng. Đối thủ của họ New York City FC đã giành quyền vào chung kết khu vực bằng cách đánh bại đương kim vô địch Supporters' Shield, Philadelphia Union với tỷ số 1-0.

Mateo Silvetti tận hưởng khởi đầu ấn tượng tại Inter Miami bên cạnh người đàn anh đồng hương Lionel Messi.

“Trận đấu ngày mai sẽ rất khó khăn. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với một đối thủ đã giành quyền vào chung kết khu vực, một đối thủ đã thắng cả 3 trận play-off sân khách, là đội duy nhất làm được điều đó, và chúng tôi không thể để những lời bàn tán xôn xao làm mình mất tập trung”, Mascherano chia sẻ. “Tinh thần và sự tập trung của chúng tôi phải hướng đến trận đấu ngày mai và giành chiến thắng ngay từ phút đầu tiên, giống như những gì chúng tôi đã làm trước Nashville và Cincinnati”.

HLV Mascherano gần nhất đã thực hiện những thay đổi trong đội hình xuất phát bằng cách chọn cầu thủ 19 tuổi người Argentina, Mateo Silvetti đá tiền đạo thay cho Luis Suarez - người đã trở lại sau án treo giò. Quyết định mà sau này ông gọi là “rất khó khăn” đó đã mang lại sự hiệu quả cao, khi tuyển thủ U20 Argentina tạt bóng như đặt cho đàn anh Messi đánh đầu ghi bàn, và tự mình ghi một bàn trong chiến thắng trước FC Cincinnati. Từ đó cũng đặt ra câu hỏi liệu Mascherano sẽ tin tưởng vào sức trẻ của Silvetti hay kinh nghiệm của Suarez vào thứ Bảy này.

“Rõ ràng, đưa ra quyết định như vậy đặc biệt khó khăn, vì lý lịch và sự nghiệp của Luis, cũng như xét đến tầm quan trọng của anh ấy đối với CLB và đội bóng”, Mascherano nói. “Nhưng cuối cùng, bạn phải loại một người ra và đưa một người khác vào, và chúng tôi cố gắng làm điều đó theo cách tốt nhất có thể - trung thực, ưu tiên cho tập thể, ưu tiên những gì tốt nhất cho mỗi trận đấu, và trên hết, trong trường hợp của tôi, cố gắng giải thích cho cầu thủ bị loại, ngay cả khi họ không yêu cầu giải thích. Tôi không muốn cầu thủ nghĩ rằng mình đang đưa ra quyết định một cách tùy tiện”.

PHI SƠN