UEFA Conference League: Crystal Palace hoang phí lợi thế dẫn trước

Crystal Palace hoang phí vô số cơ hội đã thua ngược 1-2 tại Strasbourg.

Jean-Philippe Mateta là người kiến ​​tạo của bàn thắng mở tỷ số, khi tiền đạo người Pháp vượt qua người kèm cặp ở rìa vòng cấm địa và chuyền bóng tinh tế cho Tyrick Mitchell ghi bàn. Tuy nhiên, diễn biến sau đó là hàng loạt cơ hội bị các chân sút đội khách bỏ lỡ, trong khi Strasbourg thì thể hiện sự hiệu quả tuyệt vời bằng các bàn thắng trong hiệp 2 của Emanuel Emegha và Samir El Mourabet.

Kết quả là chuỗi 5 trận bất bại gần đây của Crystal Palace trên mọi đấu trường đã chấm dứt, chứng kiến họ tụt xuống vị trí thứ 18 trên bảng xếp hạng Conference League. HLV Oliver Glasner thất vọng đánh giá: “Khá dễ hiểu tại sao chúng tôi thua. Khi bạn có 2 lần đối mặt khung thành trống và bạn sút bóng trúng cột dọc 2 lần, bạn đã quá hoang phí cơ hội. Có thể, đáng lẽ phải dẫn trước 3-1 và sau đó chúng tôi có cơ hội lớn trước thủ môn. Thành thật mà nói, chúng tôi đã gặp phải điều này quá nhiều lần trong mùa giải này, đến nỗi chúng tôi đã không thể định đoạt trận đấu khi có thể”.

HLV Oliver Glasner thất vọng đánh giá Crystal Palace “xứng đáng thua hôm nay”.

Glasner đánh giá thêm: “Chúng tôi đã bỏ lỡ quá nhiều cơ hội và đó là lý do tại sao chúng tôi thua một đội Strasbourg rất mạnh. Tôi nghĩ đó cũng là lý do tại sao chúng tôi xứng đáng thua hôm nay. Chúng tôi cần nhiều cầu thủ hơn nữa có thể ghi bàn. Đó là điều chúng tôi biết. Nhưng mặt khác, chẳng ai cố tình làm điều đó, nhưng hiện tại, điều đó xảy ra quá thường xuyên. Bạn không thể lúc nào cũng trông cậy vào việc giữ sạch lưới được, bởi vì ghi bàn mới giúp chúng ta chiến thắng trận đấu”.

Mặc dù vậy, cơ hội để Crystal Palace kết thúc trong tốp 8 - đồng nghĩa với việc giành suất vào thẳng vòng 16 đội - ở 3 vòng đấu cuối là rất lớn, trong bối cảnh vòng bảng đang quá cân bằng. Hiện 3 đội cuối cùng trong tốp 8 đều có cùng 8 điểm, trong khi 4 đội xếp cuối trong tốp 24 (có suất đá play-off) là 5 điểm.

PHI SƠN