Neymar dù chấn thương vẫn lập hat-trick đưa Santos thoát khỏi khu vực xuống hạng

Ngôi sao kỳ cựu Neymar đã giúp Santos có bước tiến quan trọng trong cuộc chiến trụ hạng tại Brasileirao, khi anh lập hat-trick trong chiến thắng 3-0 trước Juventude vào thứ Tư.

Neymar ghi hat-trick bàn thắng đầu tiên của kể từ tháng 4-2022.

Mặc dù phải thi đấu với chấn thương đầu gối, ngôi sao 33 tuổi người Brazil đã ghi cả 3 bàn thắng trong khoảng thời gian 17 phút quyết định trong hiệp 2, mang về chiến thắng quan trọng cho Santos. Cựu ngôi sao Barcelona đã ghi bàn thắng đầu tiên ở phút 56 sau một pha phản công nhanh. Chưa đầy 10 phút sau, Neymar lại ghi bàn với cú dứt điểm chính xác từ đường chuyền của Igor Vinicius. Anh hoàn tất cú hat-trick từ chấm phạt đền, ngay trước khi bị thay ra ở phút 83. Ba bàn thắng hôm thứ Tư là cú hat-trick đầu tiên của Neymar kể từ tháng 4-2022, khi anh ghi 3 bàn cho Paris Saint-Germain trước Clermont.

Chiến thắng này giúp CLB thời thơ ấu của Neymar thoát khỏi nhóm xuống hạng khi mùa giải chỉ còn một trận đấu nữa. Santos hiện hơn 2 điểm so với Vitoria, CLB đang chiếm vị trí cuối cùng trong số 4 đội xuống hạng của Brazil - trong đó Juventude là đội đã được xác nhận xuống hạng trước trận đấu. Santos sẽ đối đầu với Cruzeiro tại Vila Belmiro vào Chủ nhật tuần tới trong trận đấu cuối cùng của mùa giải. Một chiến thắng tại đó sẽ đảm bảo vị trí của đội bóng ở giải hạng nhất.

Các nguồn tin tiết lộ với ESPN Brasil vào trước, rằng Neymar có thể sẽ phải phẫu thuật nội soi vào cuối mùa giải để điều trị chấn thương sụn chêm ở đầu gối trái. Neymar đã chơi 2 trận đấu gần nhất của Santos trong khi tiếp tục điều trị bảo tồn để kiểm soát cơn đau, các nguồn tin cho biết thêm.

Neymar đã phải vật lộn với rất nhiều chấn thương trong những mùa giải gần đây, nhưng vẫn hy vọng sẽ góp mặt trong đội hình đội tuyển Brazil tham dự World Cup mùa hè năm sau. HLV Carlo Ancelotti đã nhiều lần khẳng định rằng Neymar có cơ hội tốt để góp mặt trong đội hình nếu anh hoàn toàn khỏe mạnh.

