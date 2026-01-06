Theo tiết lộ của ông Neymar da Silva Santos Sr., là cha và cũng là người đại diện của cựu tiền đạo Barcelona, Neymar đã suýt giải nghệ khi anh gặp chấn thương gần đây.

Neymar suýt giải nghệ khi hy sinh giúp Santos trụ hạng

Cầu thủ 33 tuổi này đã phải vật lộn với chấn thương sụn chêm khi bước vào giai đoạn cuối mùa giải với Santos, đội bóng đang phải chiến đấu trụ hạng ở giải đấu hàng đầu Brazil. Tuy nhiên, Neymar đã quyết định thi đấu bất chấp đau đớn để cố gắng giúp Santos trụ lại Serie A Brazil, và anh đã làm được điều đó. Santos đã thắng cả ba trận đấu cuối cùng, với Neymar lập hat-trick vào lưới Juventude và ghi một bàn thắng cùng một pha kiến ​​tạo vào lưới Sport Recife để giúp họ trụ hạng.

Cựu cầu thủ của Barcelona và Paris Saint-Germain đã phải lên bàn mổ khi anh hướng đến việc duy trì phong độ để giành một suất trong đội hình World Cup 2026 của Carlo Ancelotti. Neymar là cầu thủ ghi bàn nhiều nhất mọi thời đại của Brazil với 79 bàn thắng sau 128 lần ra sân và đã tham dự ba kỳ World Cup. Cha của Neymar đã giải thích trong một cuộc phỏng vấn trên YouTube với Rafa Tecla T về quan điểm của tiền đạo này đã nhanh chóng thay đổi như thế nào sau phản ứng ban đầu ảm đạm trước chấn thương của anh ấy.

Ông nói: "Con trai tôi bị chấn thương sụn chêm, báo chí rò rỉ thông tin trước khi chúng tôi nói chuyện với nó, và đầu óc nó trở nên trống rỗng. Có quá nhiều thứ phải tiếp nhận. Tôi đến nhà con trai. 'Con khỏe không?' Nó quay sang tôi và nói, 'Con không thể chịu đựng được nữa. Chúng ta hãy phẫu thuật đi bố. Con thậm chí không biết liệu phẫu thuật có đáng không. Đối với con, con đã chịu đựng đủ rồi'.

"Tôi nói, 'Con trai, nếu con muốn phẫu thuật để chúng ta có thể tập trung vào việc hồi phục của con và con khỏe lại, bố sẽ ở bên con'. Sáng hôm sau, nó bắt đầu tập luyện, sút bóng sang trái, sang phải. Sau đó, nó nhìn, lắc đầu, 'Con nghĩ con có thể làm được'. Nó vào sân thi đấu và ghi bàn." "Khi ghi bàn, nó nhìn tôi và nói rằng nó sẽ chơi đến cùng".

HOÀNG HÀ