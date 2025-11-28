Europa League: Malen tiếp thêm sức mạnh cho Aston Villa giữa sự hỗn loạn

Donyell Malen đã ghi 2 bàn giúp Aston Villa đánh bại Young Boys 2-1 trong trận đấu vòng bảng Europa League bị ảnh hưởng bởi cơn bão hỗn loạn của đám đông vào thứ Năm. Trong khi AS Roma đã chấm dứt chuỗi trận toàn thắng của Midtjylland ở vòng bảng.

Malen đã đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà Aston Villa từ đường chuyền của Youri Tielemans, nhưng anh đã bị một vật thể ném từ khu vực khán đài dành cho cổ động viên đội khách đập vào đầu khi đang ăn mừng. Tuyển thủ Hà Lan bị một vết cắt nhỏ nhưng đã vượt qua được sự cố, và nhân đôi cách biệt cho Aston Villa sau đường kiến ​​tạo của Morgan Rogers ngay trước giờ nghỉ giải lao.

Cổ động viên Young Boys đã xô xát với cảnh sát sau bàn thắng, và đội trưởng đội khách Loris Benito đã đến để cầu xin họ bình tĩnh khi trận đấu bị gián đoạn trong khoảng 5 phút. Hàng chục cảnh sát mặc đồ chống bạo động đã được triển khai trước khu vực cuối sân của đội khách trong suốt thời gian còn lại của trận đấu, và không có thêm sự cố nào sau giờ nghỉ giải lao. Joel Monteiro ghi bàn an ủi cho Young Boys ở phút 90.

Aston Villa đã giành chiến thắng thứ 4 trong 5 trận của vòng bảng phân hạng Europa League, có 12 điểm và chỉ kém Lyon và Midtjylland về hiệu số bàn thắng. Aston Villa sau chuỗi 5 trận không thắng kể từ đầu mùa giải Ngoại hạng Anh, hiện đang có chuỗi 10 trận thắng sau 12 trận trên mọi đấu trường. “Tôi nghĩ chúng tôi đã lội ngược dòng khá tốt và chúng tôi chỉ cần duy trì phong độ này, khiêm tốn và nỗ lực hết mình”, Malen chia sẻ với TNT Sports, đồng thời khẳng định mình “ổn” sau khi bị một chiếc cốc nhựa ném trúng.

Lyon đã giành lại ngôi đầu bảng với chiến thắng 6-0 trước Maccabi Tel Aviv tại Serbia, khi đội trưởng Corentin Tolisso lập hat-trick. Abner Vinicius, Moussa Niakhate và Adam Karabec cũng ghi tên mình vào danh sách ghi bàn cho đội khách. Một đại diện Pháp khác là Lille đã đè bẹp Dinamo Zagreb 4-0.

Trong khi đó, đội bóng Đan Mạch, Midtjylland đã đánh mất thành tích toàn thắng ở vòng bảng sau khi để thua 1-2 trên sân khách trước AS Roma. Neil El Aynaoui và Stephan El Shaarawy đã ghi bàn cho đội đầu bảng Serie A, trước khi Paulinho ghi bàn an ủi.

Nottingham Forest dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Malmo tại City Ground.

Trong khi đó Ryan Yates, Arnaud Kalimuendo và Nikola Milenkovic đã ghi bàn giúp Nottingham Forest dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Malmo tại City Ground. Trong trận đấu tái hiện trận chung kết Cúp C1 châu Âu năm 1979, Yates đã đưa Forest vươn lên dẫn trước, và Kalimuendo dứt điểm cận thành ghi bàn thắng đầu tiên cho CLB. Milenkovic ấn định chiến thắng thứ 2 sau 5 lần ra sân tại đấu trường châu Âu cho Forest, giúp đội bóng của Sean Dyche vươn lên vị trí thứ 16 với 8 điểm.

“Thật không thể tin được. Những đêm diễn tại City Ground ở châu Âu này, chúng ta phải trân trọng chúng. Chúng thật đặc biệt”, Yates chia sẻ với TNT Sports. “Chúng tôi biết rằng nếu thi đấu đúng với khả năng của mình, chúng tôi sẽ giành được kết quả tốt”.

Celtic đã giành chiến thắng 3-1 quý giá trước Feyenoord mặc dù bị dẫn trước bởi bàn thắng sớm của Ayase Ueda. Nhà vô địch Scotland đã đáp trả bằng các bàn thắng của Yang Hyun-jun, Reo Hatate và cầu thủ vào sân thay người Benjamin Nygren để vươn lên vị trí play-off sau chiến thắng thứ 2 trong 5 trận. Kình địch của Celtic ở giải quốc nội, Rangers cũng giành được điểm số đầu tiên sau 4 trận thua liên tiếp, khi hòa 1-1 trên sân nhà trước Braga trong bối cảnh cả 2 đội đều chỉ còn 10 người trên sân. James Tavernier ghi bàn từ chấm phạt đền cho Rangers, trước khi Braga gỡ hòa nhờ công của Gabri Martinez.

Gabriel Veiga đưa Porto vượt lên dẫn trước Nice chỉ 19 giây sau khi trận đấu bắt đầu từ một pha tấn công ngay từ tiếng còi khai cuộc. Theo UEFA, đây là bàn thắng nhanh thứ 6 tại Europa League. Veiga đột phá vào vòng cấm địa để nhân đôi cách biệt sau nửa giờ. Samu nâng tỷ số lên 3-0 từ chấm phạt đền. Với kết quả này, Nice là đội duy nhất vẫn chưa có điểm nào tại giải đấu năm nay.

Bologna dễ dàng vượt qua Salzburg với tỷ số 4-1. Real Betis đánh bại Utrecht với tỷ số 2-1 và Stuttgart đè bẹp Go Ahead Eagles với tỷ số 4-0. Fenerbahce với 10 người bị Ferencvaros cầm hòa 1-1. Freiburg hòa 0-0 tại Plzen.

VIỆT TÙNG