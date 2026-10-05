AFC ra mắt Nations League

Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) lên kế hoạch cải tổ lớn quy trình vòng loại World Cup và Asian Cup, với việc ra mắt giải đấu Nations League mới được nêu trong một dự thảo đề xuất.

Con đường vòng loại World Cup và Asian Cup của châu Á có thể trải qua một cuộc cải tổ lớn theo đề xuất giải đấu Nations League mới của AFC.

Theo nguồn tin của ESPN, AFC ban đầu đã công bố ý định ra mắt giải đấu mới diễn ra với chu kỳ 2 năm một lần này vào tháng 12 năm ngoái, và đề xuất này sẽ được trình bày chính thức cho các liên đoàn vào ngày 6-10.

Trong giải đấu mới, các quốc gia tham gia sẽ được chia thành 3 hạng đấu, với 18 đội mỗi hạng ở 2 hạng đấu đầu tiên, trong khi 11 đội còn lại sẽ được chia thành 3 bảng ở hạng đấu thứ 3.

Trong phiên bản gắn với FIFA World Cup, dự kiến ​​diễn ra vào mùa giải 2032-2033, các đội sẽ thi đấu 6 trận sân nhà và 6 trận sân khách, xác định 6 đội đứng đầu sẽ tự động giành vé tham dự. Các đội xếp từ thứ 7 đến thứ 10 sẽ tham gia vòng play-off vòng tròn tính điểm để tranh 2 suất còn lại. Hai đội có thành tích tốt nhất sẽ giành vé tham dự giải đấu toàn cầu, và đội xếp thứ 3 sẽ tiến vào vòng play-off liên lục địa.

Trước đó, theo thể thức cũ được sử dụng cho World Cup 2026 vừa qua, 18 đội lọt vào vòng 3 được chia thành 3 bảng, mỗi bảng 6 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng sẽ tự động giành vé tham dự World Cup, trong khi các đội thứ 3 và 4 sẽ tiến vào vòng 4.

Trong khi đó, Asian Cup dự kiến ​​chuyển từ năm 2031 sang năm 2032 theo kế hoạch mới của AFC. Trong các phiên bản Nations League gắn với Asian Cup, phiên bản đầu tiên dự kiến ​​diễn ra vào năm 2030, các đội sẽ đá 6 trận - 3 trận sân nhà và 3 trận sân khách. Tất cả các đội thuộc hạng nhất cùng 6 đội có thứ hạng cao nhất ở hạng 2 sẽ đủ điều kiện tham dự.

Mỗi phiên bản Nations League cũng có một phần thi đấu để xác định nhà vô địch chung cuộc. Vòng tứ kết sẽ được thi đấu theo thể thức lượt đi và lượt về, tiếp theo là vòng bán kết và chung kết được tổ chức tại một địa điểm tập trung.

Hệ thống lên xuống hạng cũng được AFC đưa vào đề án. Các đội đứng đầu và cuối bảng mỗi hạng sẽ được thăng hạng và xuống hạng tự động vào cuối mỗi giải đấu.

AFC dự định loại bỏ các bảng đấu khu vực địa lý khi cho rằng sự chênh lệch về số lượng đội và trình độ giữa các khu vực khiến phương án này thiếu cân bằng. Thay vào đó, các đội sẽ được xếp vào các nhóm khác nhau trong lễ bốc thăm để đảm bảo các trận đấu cân bằng hơn.

Một giải đấu thí điểm vào năm 2028-2029 và kết quả sẽ được sử dụng để thiết lập 3 hạng đấu, với các đội được phân chia dựa trên kết quả của họ trong vòng loại chung thay vì dựa hoàn toàn vào thứ hạng FIFA.

LINH SƠN