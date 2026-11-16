Bóng đá Morocco thiết lập kỷ lục lịch sử

Bóng đá Morocco vừa vươn lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng FIFA. Thành tích vượt qua hai gã khổng lồ Brazil và Bồ Đào Nha không chỉ giúp "Những chú sư tử Atlas" thiết lập kỷ lục mới cho bản thân mà còn khẳng định vị thế dẫn đầu của bóng đá châu Phi và khu vực Ả Rập.

Đội tuyển Morocco tại World Cup 2026. Ảnh THX

Bảng xếp hạng mới nhất do FIFA công bố ghi nhận Morocco tăng 2 bậc, nhảy từ vị trí thứ 7 lên thứ 5 thế giới nhờ điểm số tích lũy vượt trội từ các trận đấu quốc tế gần đây. Ngoài việc là đội tuyển thuộc thế giới Ả Rập đầu tiên góp mặt trong tốp 5 thế giới, Morocco còn là đội bóng châu Phi thứ hai trong lịch sử đạt tới thứ hạng này, sau kỷ lục của “Đại bàng xanh” Nigeria thiết lập vào năm 1994 ở thời đỉnh cao.

Ở chiều ngược lại, Bồ Đào Nha sau kỷ nguyên Ronaldo đã để thua Đan Mạch 1-4, qua đó tụt 2 bậc, từ hạng 5 xuống hạng 7. Đây là những thay đổi duy nhất trong tốp 10 bảng xếp hạng FIFA tháng này. Trong khi đó, tốp 5 châu Á cũng như Đông Nam Á hầu như không có biến động gì. Nhật Bản, Iran, Australia xếp đầu châu lục, còn Thái Lan hiện có hạng 93, của Việt Nam là hạng 99.

Morocco có phong độ ổn định đáng kinh ngạc ở các giải đấu đỉnh cao. Sau chiến tích lịch sử lọt vào bán kết World Cup 2022 tại Qatar, họ tiếp tục chứng tỏ bản lĩnh khi tiến vào tứ kết World Cup 2026 và chỉ chịu dừng bước trước tuyển Pháp. Thành tích này đưa Morocco trở thành đội bóng châu Phi và Ả Rập đầu tiên trong lịch sử hai lần liên tiếp góp mặt ở vòng 8 đội mạnh nhất World Cup.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Mohamed Ouhabi, tuyển Morocco đang duy trì thành tích toàn thắng 100% tại chiến dịch vòng loại Cúp bóng đá châu Phi (AFCON) 2027. Mới đây nhất, trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà tại Rabat, dàn sao Morocco đè bẹp Niger với tỷ số đậm 5-1, tiếp tục xây chắc vị trí dẫn đầu Bảng A với 9 điểm tuyệt đối.

Dù danh hiệu AFCON 2025/2026 hiện vẫn đang chờ phán quyết từ Tòa án Trọng tài Thể thao (CAS) sau vụ việc Senegal bỏ cuộc trong trận chung kết, vị thế thống trị của bóng đá Morocco tại châu Phi là không thể bàn cãi. Cùng với việc là một trong các quốc gia đồng chủ nhà của World Cup 2030, bóng đá Morocco đang bước vào giai đoạn hoàng kim phát triển rực rỡ nhất từ trước đến nay.

LONG KHANG