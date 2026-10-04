Cộng hòa Dominica cấm cửa với đội tuyển hàng xóm Haiti

Mối quan hệ vốn đã nhiều sóng gió giữa hai quốc gia cùng nằm trên cùng hòn đảo Hispaniola vừa bước vào một nấc thang căng thẳng mới sau trận đấu thuộc Nations League khu vực CONCACAF.

Chính phủ Cộng hòa Dominica đã đưa ra quyết định cấm đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti thi đấu tại tất cả các cơ sở thể thao trên lãnh thổ của mình. Quyết định được Bộ trưởng Thể thao Dominica, ông Kelvin Cruz, công bố ngay sau những sự cố hỗn loạn diễn ra trước trận đấu giữa hai đội tại giải CONCACAF Nations League.

Trận đấu diễn ra tại sân vận động Olympic Felix Sanchez thuộc thủ đô Santo Domingo của Dominica . Nhiều video lan truyền trên các nền tảng mạng xã hội cho thấy từng nhóm cổ động viên đã xông qua các lối vào và làm hư hỏng cổng sân vận động.

Phát biểu về sự việc, Bộ trưởng Kelvin Cruz nhấn mạnh rằng chính quyền không thể chấp nhận hành vi phá hoại một công trình thể thao trị giá hàng triệu peso và khẳng định sẽ áp dụng chính sách "không khoan nhượng" đối với mọi hành vi vô kỷ luật. Quyết định cấm này ngay lập tức nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ Tổng thống Dominica, ông Luis Abinader.

Trong trận này, Haiti đã giành chiến thắng thuyết phục 4-1 nhờ cú đúp của tiền đạo Wilson Isidor. Kết quả này giúp Haiti củng cố vị trí dẫn đầu Bảng A với 9 điểm tuyệt đối, trong khi Dominica dậm chân ở mốc 6 điểm.

Tuy nhiên, bầu không khí thể thao nhanh chóng bị bao trùm bởi tranh cãi dữ dội sau khi tiền đạo Wilson Isidor bị ghi hình lại với phát ngôn: "Hispaniola là Haiti". Hispaniola là tên gọi chung của đảo Caribbean mà cả hai quốc gia đang cùng chia sẻ. Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Dominica, ông Jose Deschamps, đã lên tiếng lên án gay gắt phát biểu của Isidor, coi đây là "hành vi thiếu tôn trọng nghiêm trọng đối với chủ quyền quốc gia".

Ông Deschamps xác nhận liên đoàn sẽ gửi khiếu nại chính thức lên Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) và Liên đoàn Bóng đá Bắc, Trung Mỹ và Caribbean (CONCACAF).

Trước làn sóng phẫn nộ, Đại sứ quán Haiti tại Santo Domingo đã phải ra tuyên bố giải thích rằng phát ngôn của Isidor xuất phát từ "sức nóng và sự căng thẳng đặc trưng của trận đấu" chứ không phản ánh lập trường chính thức của chính phủ Haiti. Đại sứ quán nhấn mạnh sự kình địch trong thể thao không được làm tổn hại đến mối quan hệ xóm giềng và sự tôn trọng lẫn nhau giữa hai nhà nước. Liên đoàn Bóng đá Haiti trước đó cũng khẳng định trên mạng xã hội X về tinh thần tôn trọng đối thủ ngoài sân cỏ.

Tuy nhiên, sự cố lần này chỉ làm dày thêm những rạn nứt ngoại giao sâu sắc và lịch sử xung đột lâu đời về an ninh biên giới lẫn di dân giữa hai nước. Từ năm 2024, chính quyền Tổng thống Abinader đã gia tăng việc trục xuất người Haiti không có giấy tờ với hạn mức lên đến 10.000 người mỗi tuần.

Đây cũng không phải lần đầu tiên thể thao bị can thiệp bởi chính trị. Vào năm 2023, khi Dominica đóng cửa biên giới do tranh chấp nguồn nước sông Massacre, Haiti từng cấm liên đoàn bóng đá nước mình tổ chức các trận đấu trên lãnh thổ Dominica.

LONG KHANG