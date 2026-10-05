Tuyển Đức gây thất vọng, Haaland chấn thương ở trận thua Bồ Đào Nha

Bên cạnh tấm vé sớm vào tứ kết Nations League thuộc về Bồ Đào Nha, điểm nhấn lớn nhất của loạt trận lại không phải yếu tố chuyên môn.

Tại bảng B3 Nations League, cuộc chạm trán giữa CH Ireland và Israel trên sân trung lập Backa Topola (Serbia) không khán giả vì lý do chính trị tiếp tục diễn ra trong sự căng thẳng cực độ. Các cầu thủ Ireland tiếp tục đeo băng đen để tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng tại Gaza, đồng thời cúi đầu trong lúc cử quốc ca Israel. Đội trưởng Kelleher từ chối bắt tay đội trưởng Dor Peretz bên phía Israel trước khi trận đấu bắt đầu.

Trên sân cỏ, Troy Parrott giúp Ireland mở tỷ số ở phút 39 từ chấm phạt đền sau khi Peretz phạm lỗi với Jimmy Dunne trong vòng cấm. Ngay đầu hiệp hai, chính Dor Peretz đã chuộc lỗi bằng cú đệm bóng cận thành ở phút 47 để gỡ hòa 1-1 cho Israel. Trận đấu diễn ra căng thẳng với nhiều va chạm gay gắt, thậm chí truyền thông Ireland đưa tin trợ lý HLV Damien Doyle của Ireland cáo buộc một cầu thủ Israel đã nhổ nước bọt về phía ông sau tiếng còi kết thúc hiệp một.

Sau trận, HLV Heimir Hallgrímsson của Ireland cho biết ông vô cùng nhẹ nhõm khi loạt trận này kết thúc, thừa nhận những áp lực ngoài chuyên môn đã vắt kiệt sức lực của toàn đội. Trận hòa này khiến Ireland xếp thứ ba tại Bảng B3 với 5 điểm, trong khi Israel tiếp tục đứng cuối bảng với 2 điểm.

Hà Lan nhọc nhằn chiếm đỉnh bảng, Đức bị Hy Lạp cầm hòa

Tại Bảng A4, Đan Mạch đã giành chiến thắng 1-0 ngay trên sân của Xứ Wales. Thủ thành Danny Ward của Xứ Wales từng thi đấu xuất sắc khi thực hiện cản phá ngoạn mục cú đánh đầu của Gustav Isaksen, nhưng chính anh lại trở thành tội đồ ở phút 75. Xuất phát từ đường chuyền hỏng lúng túng trong vòng cấm, Ward phạm lỗi trực tiếp với Isaksen, tạo điều kiện cho Rasmus Hojlund thực hiện thành công quả phạt đền ấn định chiến thắng cho Đan Mạch.

Mặc dù thất bại, HLV Craig Bellamy của Xứ Wales vẫn tìm thấy niềm vui nhỏ khi việc Na Uy thua Bồ Đào Nha giúp Xứ Wales giữ được vị trí thứ ba nhờ hiệu số đối đầu tốt hơn.

Trong khi đó tại Bảng A2, Hà Lan đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng sau chiến thắng 2-1 trước Serbia tại Eindhoven. Trong ngày trung vệ đội trưởng Virgil van Dijk cán mốc 100 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, Koopmeiners mở tỷ số cho Hà Lan ở phút 31 bằng cú sút phạt trực tiếp hiểm hóc. Dù tài năng trẻ Cvetkovic nhanh chóng gỡ hòa 1-1 cho Serbia bằng cú đánh đầu ở phút 35, Joshua Zirkzee đã tỏa sáng ở phút 72 với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1 cho "Cơn lốc màu da cam".

Ở trận đấu cùng bảng, tuyển Đức dưới sự dẫn dắt của HLV Jurgen Klopp đã trải qua trận hòa thất vọng 0-0 trên sân của Hy Lạp. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận, cỗ máy tấn công của Đức vẫn tỏ ra bế tắc và mới chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng sau 4 trận đầu tiên dưới thời chiến lược gia này.

Trong trận Na Uy - Bồ Đào Nha 1-2, tiền đạo Erling Haaland bên phía Na Uy cũng gây lo ngại cho các CĐV Man City khi phải tập tễnh rời sân ở phút 67. Hiện chưa có báo cáo chi tiết tình hình chấn thương của tiền đạo Na Uy.



Siêu kinh điển Bắc Mỹ: Mexico bị đè bẹp trong ngày Sullivan lập kỷ lục

Trận giao hữu giữa Mỹ và Mexico tại Arizona đã kết thúc với chiến thắng tưng bừng 3-0 dành cho đội bóng của HLV Mauricio Pochettino.

Dù khởi đầu chệch choạc trong hiệp một, Mỹ vẫn mở tỷ số ở phút 28 nhờ công của cầu thủ 17 tuổi Julian Hall. Đây đã là bàn thắng thứ ba của Hall sau 3 trận đầu tiên khoác áo tuyển Mỹ.

Nhưng khoảnh khắc bùng nổ nhất trận đấu diễn ra ở phút 62, khi thần đồng 17 tuổi Cavan Sullivan cướp được đường chuyền hỏng của thủ môn Rangel và tung cú tâng bóng táo bạo từ cự ly 35 khoảng 32m găm thẳng vào lưới Mexico. Siêu phẩm này giúp Sullivan chính thức trở thành cầu thủ trẻ nhất lịch sử ghi bàn cho tuyển nam Mỹ, xô đổ kỷ lục vừa được Mathis Albert thiết lập trước đó 4 ngày. Malik Tillman sau đó ghi bàn ấn định chiến thắng 3-0 cho Mỹ.

Phía bên kia chiến tuyến, HLV Rafael Marquez và tuyển Mexico trải qua đêm thi đấu thất vọng khi tiền đạo Santiago Gimenez bỏ lỡ nhiều cơ hội ngon ăn, còn hậu vệ Mateo Chavez nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 67.

LONG KHANG