Ronaldo tố HLV Jorge Jesus "hai lần thất hứa" và chấp nhận án phạt từ Liên đoàn

Siêu sao 41 tuổi Cristiano Ronaldo đã chính thức lên tiếng giải thích về hành động tự ý rời hội quân của đội tuyển Bồ Đào Nha. Trong một tuyên bố dài, anh cáo buộc HLV trưởng Jorge Jesus hai lần bội ước.

Ronaldo khi còn ở tuyển (Ảnh: THX)

Theo thông tin từ Ronaldo, cuộc tranh chấp dẫn đến việc anh tự ý rời doanh trại đội tuyển ở Copenhagen (Đan Mạch) trước trận đấu tại Nations League tuần trước xuất phát từ những cam kết không được thực hiện giữa anh và HLV Jorge Jesus.

Ronaldo cho biết anh và ông Jesus ban đầu đã thống nhất một kế hoạch rõ ràng, trong đó tiền đạo này sẽ vắng mặt ở hai trận đấu gặp Na Uy và Đan Mạch nhằm quản lý và phục hồi thể lực.

Tuy nhiên, vào đúng ngày diễn ra trận đấu với Na Uy, HLV Jorge Jesus bất ngờ thay đổi quyết định và thông báo rằng Ronaldo sẽ vào sân thi đấu 30 phút. "Mọi người đều biết phần còn lại. Tôi đã khởi động từ đầu hiệp hai, theo dõi từng phút trôi qua nhưng không hề được gọi vào sân. Vị HLV trưởng đã thất hứa với tôi", Ronaldo bức xúc chia sẻ.

Chưa dừng lại ở đó, sau trận đấu, một cuộc họp khẩn đã diễn ra giữa hai bên với sự tham dự của Giám đốc thể thao CLB Al-Nassr, ông Simao Coutinho. Tại đây, một văn bản gồm 8 điểm đã được chuẩn bị để HLV Jesus công bố trong buổi họp báo tiếp theo. Nội dung tài liệu khẳng định Ronaldo chưa bao giờ đòi hỏi thời gian ra sân, luôn tôn trọng các quyết định của HLV, và việc yêu cầu anh khởi động nhưng không tung vào sân là một sai sót từ phía ban huấn luyện.

Ronaldo nhấn mạnh thỏa thuận này không yêu cầu ông Jesus phải xin lỗi anh, nhưng những phát biểu công khai sau đó của vị HLV 72 tuổi lại hoàn toàn không đúng với những gì đã thống nhất riêng. "Đó là lần thứ hai ông ấy thất hứa với tôi. Tôi quyết định rời đợt tập trung mà không chờ đợi thêm bất kỳ lời hứa lèo nào nữa", thủ quân tuyển Bồ Đào Nha khẳng định.

Bên cạnh việc làm rõ nguyên nhân mâu thuẫn, Cristiano Ronaldo đã gửi lời xin lỗi công khai vì đã không nán lại chào các CĐV sau trận gặp Na Uy cũng như việc đột ngột rời bỏ các đồng đội. Anh thừa nhận rằng tấm băng đội trưởng trên tay khiến hành vi của anh trở nên nghiêm trọng hơn. Ronaldo tuyên bố anh hoàn toàn sẵn sàng đối mặt với hậu quả: "Các hệ quả từ hành động của tôi phải được Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) đánh giá và đưa ra án phạt".

Dù mối quan hệ với HLV trưởng đang rạn nứt sâu sắc, chân sút vĩ đại nhất lịch sử tuyển Bồ Đào Nha khẳng định anh không hề có ý định coi đợt tập trung này là lần cuối cùng khoác áo ĐTQG. Ronaldo nhấn mạnh: "Nếu tôi đạt thể trạng tốt, thi đấu cho CLB và hy vọng là ghi bàn, sau khi chấp hành xong bất kỳ án kỷ luật nào được đưa ra, tôi sẽ luôn sẵn sàng cống hiến và chiến thắng cùng đội tuyển quốc gia như từ trước đến nay".

Về phía ban huấn luyện, sau chiến thắng 2-1 trước Na Uy, HLV Jorge Jesus đã phủ nhận việc ông có bất kỳ thỏa thuận cá nhân nào với Ronaldo. Dù vậy, ông Jesus vẫn bỏ ngỏ khả năng đón chào siêu sao 41 tuổi trở lại đội tuyển trong các đợt tập trung tương lai. Trong khi đó, Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha (FPF) hiện vẫn chưa đưa ra bình luận hay phán quyết chính thức nào liên quan đến tuyên bố mới nhất của Ronaldo.

HỒ VIỆT