Số phận cay đắng của hacker khởi đầu vụ bê bối Man City

Chỉ chưa đầy 24 giờ sau khi Premier League đưa ra phán quyết lịch sử kết tội Man City, thì người châm ngòi cho toàn bộ đại án này, Rui Pinto bị chính quyền Bồ Đào Nha tước bỏ tư cách chứng nhân được bảo vệ.

Từ tự học máy tính đến "cơn ác mộng" của giới túc cầu

Rui Pinto, 37 tuổi, sinh ra và lớn lên tại Vila Nova de Gaia, gần thành phố Porto – Bồ Đào Nha. Dù chưa từng qua bất kỳ trường lớp đào tạo chuyên sâu nào về công nghệ thông tin, Pinto lại sở hữu khả năng tự học máy tính thiên bẩm rồi biến mình thành hacker.

Năm 2015, dưới bí danh "John", anh ta sáng lập trang web Football Leaks với mục tiêu công khai các hành vi mờ ám và gian dối của những nhân vật quyền lực trong nền công nghiệp bóng đá.

Trong giai đoạn từ năm 2016 đến 2018, Pinto đã rò rỉ hơn 70 triệu tài liệu bảo mật cho liên minh các nhà báo điều tra châu Âu (EIC) và tạp chí Der Spiegel của Đức. Những tài liệu này không chỉ phanh phui mức lương khổng lồ của Lionel Messi, Neymar hay các vụ kiện tụng liên quan đến Ronaldo, mà quan trọng nhất, chúng đã vạch trần hệ thống gian lận tài chính tinh vi kéo dài suốt 9 mùa giải của câu lạc bộ Manchester City.

Những tài liệu rò rỉ từ Football Leaks chính là nền tảng cốt lõi kích hoạt cuộc điều tra của Liên đoàn Bóng đá Châu Âu (UEFA) cũng như đại án 115 cáo buộc của Premier League. Kết luận từ ủy ban độc lập chỉ ra rằng trong giai đoạn 2009–2018, Man City đã vận hành "Sơ đồ tài trợ ngụy tạo" (Disguised Funding Scheme) nhằm bơm trái phép hơn 900 triệu bảng (1,2 tỷ USD) từ tập đoàn chủ sở hữu Abu Dhabi United Group (ADUG) dưới danh nghĩa các hợp đồng tài trợ thương mại khống.

Khi Premier League chính thức công bố phán quyết kết tội Man City trên 114/115 điều, Pinto đã gọi đây là một "quyết định lịch sử cho bóng đá Anh". Trên mạng xã hội, anh ta chia sẻ: " Nhiều năm gian lận, dối trá và thao túng cuối cùng đã phải gánh chịu hậu quả".

Vòng xoáy tù tội và đối mặt nguy hiểm

Tuy nhiên, cái giá mà Rui Pinto phải trả vô cùng đắt đắt. Tháng 1-2019, hacker này bị bắt giữ tại Budapest (Hungary) theo lệnh truy nã toàn châu Âu và bị dẫn độ về Bồ Đào Nha hai tháng sau đó. Pinto phải đối mặt với 147 tội danh, bao gồm thâm nhập máy tính bất hợp pháp, vi phạm quyền riêng tư và tống tiền. Mặc dù vậy, anh ta luôn khẳng định mình là một "người tố giác" hành động vì lợi ích công cộng nhằm phanh phui mặt trái của bóng đá.

Sau hơn một năm bị giam biệt lập và quản thúc tại gia, Pinto nhận án treo 4 năm vào tháng 9-2023. Đến tháng 4-2026, Rui Pinto được Tòa án Bồ Đào Nha tuyên trắng án đối với 241 cáo buộc khác. Bên cạnh đó, anh ta cũng từng nhận án treo 6 tháng tại Pháp vào năm 2023 liên quan đến việc thâm nhập email của các lãnh đạo câu lạc bộ Paris Saint-Germain.

Trong quá trình điều tra, từ tháng 8-2020, Pinto được đưa vào chương trình bảo vệ chứng nhân của cảnh sát Bồ Đào Nha sau khi đồng ý mở khóa và giao nộp hàng triệu tệp dữ liệu mật phục vụ các cuộc điều tra tội phạm.

Nhưng chưa đầy 24 giờ sau khi Premier League công bố phán quyết kết tội Man City, Rui Pinto nhận được thông báo sẽ chính thức bị cắt bỏ chương trình bảo vệ chứng nhân. Cảnh sát Bồ Đào Nha đã quyết định chấm dứt chương trình kể từ ngày 10-10 -2026 với lý do mức độ rủi ro an ninh hiện được đánh giá ở mức thấp. Phía cơ quan chức năng chỉ đưa ra lời khuyên rằng anh nên "thận trọng khi liên lạc với gia đình" và tránh sử dụng mạng xã hội.

Quyết định này đẩy hacker 37 tuổi người Bồ Đào Nha vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm khi phải rời khỏi nơi cư trú bảo mật giữa lúc đối mặt với vô số lời đe dọa. Đáng chú ý, chỉ vài giờ trước khi nhận thông báo bị hủy bỏ tư cách bảo vệ, Pinto còn gây xôn xao khi đăng tải tuyên bố chỉ trích Chủ tịch FIFA Gianni Infantino là "một căn bệnh ung thư của bóng đá".

Đã có những phản ứng dữ dội từ dư luận và giới pháp lý. Đội ngũ luật sư chung tại Bồ Đào Nha và Pháp của Pinto đã ra tuyên bố lên án hành động này: “"Tình cảnh của anh ấy hiện cực kỳ nguy cấp. Những mối đe dọa không chỉ nằm trên lý thuyết; anh ấy từng bị hành hung ngay tại Lisbon vào tháng 4 vừa qua. Những tiết lộ của anh ấy chạm đến các nhân vật quyền lực sở hữu nguồn lực vô hạn".

LONG KHANG