Kết quả Champions League: Como thắng khó tin 9-1, Liverpool gục ngã

Como tạo nên một trong những chiến thắng gây choáng váng nhất mùa giải. Liverpool bất ngờ thất thủ trước Fenerbahce, còn Real Madrid và Manchester City đều phải trải qua những trận đấu đầy thử thách ở lượt trận thứ tư Champions League.

Como thắng khó tin trước Lens với tỉ số 9-1

Loạt trận Champions League rạng sáng 5-11 chứng kiến những kết quả trái ngược giữa các ông lớn châu Âu. Como tạo nên cú sốc lớn nhất khi đánh bại Lens với tỷ số 9-1, Liverpool bất ngờ thua Fenerbahce 2-3, trong khi Real Madrid, Manchester City và Arsenal đều giành chiến thắng. Porto cũng gây ấn tượng mạnh khi đánh bại Napoli 4-1.

Como tạo địa chấn, Liverpool trả giá

Tâm điểm của lượt trận thuộc về cuộc đối đầu giữa Lens và Como. Đội bóng Italy lần đầu tham dự đấu trường danh giá nhất châu Âu khiến người hâm mộ ngỡ ngàng khi ghi tới 9 bàn vào lưới đối phương, giành chiến thắng 9-1 ngay trên đất Pháp.

Đây không chỉ là chiến thắng có cách biệt lớn nhất trong loạt trận mà còn là lời khẳng định về sức tấn công đáng gờm của Como. Từ một đội bóng không thuộc nhóm đại gia truyền thống, tân binh Como đang cho thấy họ đủ khả năng tạo ra những bất ngờ lớn ở sân chơi châu lục.

Ở chiều ngược lại, Lens phải đối diện với một thất bại nặng nề. Hàng phòng ngự gần như bất lực trước những đợt tấn công của đối thủ. Kết quả này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đáng kể đến tâm lý và tham vọng cạnh tranh thứ hạng của đại diện Pháp.

Trong khi đó, Liverpool gây thất vọng khi nhận thất bại 2-3 trước Fenerbahce. Đội bóng Anh đã hai lần vươn lên dẫn trước nhưng không thể bảo toàn kết quả trước sức ép của đội chủ nhà. Đây là trận thua đầu tiên của Liverpool mùa này tại Champions League, trước đó, "lữ đoàn đỏ" có 3 trận toàn thắng.

Real Madrid, Man City thoát hiểm

Real Madrid vượt qua AEK Athens với tỉ số 3-2

Real Madrid cũng trải qua trận đấu không hề dễ dàng trước AEK Athens. Đại diện Tây Ban Nha giành chiến thắng 3-2, với bàn quyết định được ghi ở phút bù giờ 90+2 của Valverde. Bản lĩnh ở thời điểm quan trọng tiếp tục là điểm mạnh của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha.

Manchester City có kết quả tương tự khi vượt qua RB Leipzig 3-2. Manchester City tránh được một cú sẩy chân trên sân khách, nhưng tỷ số cũng cho thấy hàng thủ của đội bóng Anh vẫn cần cải thiện.

Arsenal hoàn thành nhiệm vụ bằng chiến thắng 2-1 trước Slavia Prague. Ba điểm giúp đội bóng thành London tiếp tục chen chân vào nhóm tám đội dẫn đầu.

Sau loạt trận thứ tư Champions League, Paris Saint-Germain tiếp tục giữ vị trí số một với 12 điểm. Real Madrid cũng có 12 điểm xếp thứ hai. Arsenal xếp thứ ba với 10 điểm, còn Como có được 9 điểm xếp thứ tư. 4 đội còn lại nằm trong tốp 8 là Barcelona, Aston Villa, Man City và Liverpool.

Kết quả Champions League rạng sáng 5-11:

AEK Athens 2-3 Real Madrid

Fenerbahce 3-2 Liverpool

Dortmund 2-1 Real Betis

Porto 4-1 Napoli

PSV Eindhoven 1-2 Club Brugge

RB Leipzig 2-3 Manchester City

Lens 1-9 Como

Slavia Prague 1-2 Arsenal

Viking 4-1 Sabah

PHẠM QUANG