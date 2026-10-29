Bóng đá châu Á rạn nứt sau khi ủng hộ chủ tịch FIFA

Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) đang trải qua những biến động ngoại giao sâu sắc sau quyết định bất ngờ “quay xe” ủng hộ ông Infantino trong chiến dịch tái cử.

Chủ tịch FIFA Infantino. Ảnh THX

Quyết định này không chỉ làm thế giới bóng đá bất ngờ mà còn bộc lộ sự chia rẽ nội bộ trong khối bóng đá châu Á, dẫn đến cuộc khủng hoảng niềm tin gay gắt, đỉnh điểm là việc Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nhật Bản (JFA) Takeshi Okada từ chức và các cáo buộc chấn động từ đại diện bóng đá Jordan.

Chỉ hai tháng sau khi công khai chỉ trích FIFA về sự "vi phạm niềm tin nghiêm trọng" liên quan đến kế hoạch bán cổ phần World Cup cho các nhà đầu tư tư nhân, AFC đã bất ngờ đảo ngược lập trường.

Tại đại hội bất thường diễn ra ở Tokyo, Chủ tịch AFC Sheikh Salman bin Ibrahim Al Khalifa đã dành cho ông Infantino một cái ôm ấm áp để chính thức tuyên bố sự ủng hộ của AFC đối với chiến dịch tái cử của vị chủ tịch FIFA.

Tuy nhiên, động thái này đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ ngay tại nước chủ nhà Nhật Bản. Cựu HLV trưởng tuyển Nhật Bản, ông Takeshi Okada, đã chính thức đệ đơn từ chức Phó Chủ tịch JFA.

Trong tuyên bố đăng tải trên trang chủ JFA, ông Okada khẳng định bóng đá phải đại diện cho sự liêm chính và các giá trị xã hội. Ông nhấn mạnh những hành động gần đây xung quanh kỳ World Cup đã đi ngược lại niềm tin cá nhân và ông không thể chấp nhận điều này.

Mặc dù thừa nhận JFA có những lý do thực tế để tuân theo định hướng chung của AFC, ông Okada vẫn lựa chọn rời bỏ vị trí để giữ vững nguyên tắc. Chủ tịch JFA Tsuneyasu Miyamoto cũng thừa nhận các thành viên châu Á không phải lúc nào cũng đồng thuận với những quyết định chung.

Sự rạn nứt của bóng đá châu Á còn thể hiện rõ qua sự phẫn nộ từ Liên đoàn Bóng đá Jordan. Chủ tịch liên đoàn, Hoàng tử Ali bin Hussein, đã công khai cáo buộc FIFA có hành vi "tống tiền" khi giữ lại tiền thưởng của đội tuyển nước này trong 8 tháng sau khi họ lọt vào chung kết Arab Cup. Theo Hoàng tử Ali, FIFA đã gợi ý sẽ hỗ trợ giải quyết các khó khăn của Jordan nếu ông đưa ra lời ủng hộ công khai dành cho Infantino. Dù tiền thưởng đã được giải ngân hai ngày sau khi sự việc bị công khai trên mạng xã hội, đại diện Jordan vẫn kiên quyết từ chối ủng hộ Infantino.

Hoàng tử Ali cũng lên tiếng chỉ trích đại hội AFC bị thao túng thành một sự kiện "thuần túy chính trị", nơi các đại biểu không được phép phát biểu, tranh luận hay tiếp xúc với truyền thông. Phản ứng lại những cáo buộc gay gắt này, AFC đã bác bỏ toàn bộ thông tin về việc đe dọa hay hối lộ, đồng thời chuyển hồ sơ của đại diện Jordan sang các cơ quan tư pháp để xử lý kỷ luật.

Ông Infantino đang có bao nhiêu phiếu?

Để chính thức tái cử vào tháng 3-2027, ông Infantino cần đạt mốc "con số kỳ diệu" là 106 phiếu bầu từ tổng số 211 liên đoàn thành viên. Dù chịu đòn giáng nặng nề về uy tín sau kế hoạch tư nhân hóa World Cup bất thành, chiến dịch của Infantino đang lấy lại thế chủ động nhờ sự ủng hộ từ các khối liên đoàn lớn. Theo thống kê từ The Independent, ông Infantino hiện nắm giữ sự ủng hộ của khoảng 116 liên đoàn thành viên — vượt qua ngưỡng tối thiểu cần thiết để tái đắc cử. Ở chiều ngược lại, có khoảng 91 liên đoàn chính thức bày tỏ sự phản đối. Trục phản đối do UEFA (55 thành viên) dẫn đầu, quy tụ các liên đoàn hàng đầu châu Âu như Anh, Đức, Pháp, Italy, Hà Lan, cùng sự ủng hộ từ New Zealand và Jordan. Trong khi đó, thành trì giúp ông Infantino duy trì quyền lực nằm ở CAF (Châu Phi - 54 thành viên) và AFC (Châu Á - 47 thành viên), bên cạnh các quốc gia đồng minh tại Nam Mỹ (như Argentina) và khu vực Caribbean (như Mexico).

LONG KHANG