Sao trẻ Rodrigo Mora sẵn sàng kế thừa Ronaldo

Một kỷ nguyên mới đã mở ra với đội tuyển Bồ Đào Nha sau khi huyền thoại Cristiano Ronaldo rời đi, và tiền đạo trẻ Rodrigo Mora chính là nhân tố trung tâm trong giai đoạn này khi anh chuẩn bị cho các trận đấu quốc tế đầu tiên.

Rodrigo Mora đang có sự thăng tiến vượt bậc tại Roma. Ảnh: THX

Rodrigo Mora, 19 tuổi, đang có sự thăng tiến vượt bậc tại Roma, khẳng định vị trí trong đội hình xuất phát nhờ chuỗi bàn thắng đầy hiệu quả, giúp anh bắt đầu được biết đến trên đấu trường quốc tế. Mora đang trải qua giai đoạn thành công nhất trong sự nghiệp, khi ghi bàn trong 3 trận liên tiếp tại giải quốc nội cho Roma. Đóng góp mới nhất của anh đóng vai trò quyết định trong chiến thắng đầy nhọc nhằn trước Sassuolo, qua đó củng cố vững chắc vị trí của anh trong đội hình chính.

Tài năng cũ của Porto nhanh chóng thu hút sự chú ý của HLV Jorge Jesus, người đang tìm kiếm một chân sút thật sự hiệu quả cho kỷ nguyên hậu Ronaldo. Mora chia sẻ về đợt tập trung đầu tiên của tuyển Bồ Đào Nha: “Tôi cảm thấy tự hào, thật vinh dự khi được khoác áo đội tuyển quốc gia. Ronaldo sẽ không có mặt ở đó, nhưng anh ấy vẫn là thần tượng của tôi. Tôi đã học hỏi được rất nhiều điều từ anh ấy khi còn chung phòng thay đồ”.

Tài năng này từng được triệu tập vào đội tuyển Bồ Đào Nha hồi năm 2025 cho vòng chung kết UEFA Nations League nhưng không là một phần đội hình chủ chốt vô địch giải đấu năm đó.

Khi nhìn lại chặng đường đã qua, chính Mora cũng tỏ ra bất ngờ trước tốc độ thích nghi của bản thân với áp lực tại giải đấu đỉnh cao của bóng đá Italy. Từng chuyển đến từ Porto, anh vẫn luôn dành lòng biết ơn sâu sắc cho CLB cũ - nơi đã đặt nền móng cho sự nghiệp của anh. Cầu thủ đã trải qua hầu hết các đội tuyển trẻ Bồ Đào Nha chia sẻ dù bóng đá luôn có những thăng trầm, nhưng việc giữ vững sự cân bằng và tuân thủ chỉ đạo từ HLV chính là chìa khóa giúp anh duy trì phong độ ổn định.

“Mọi chuyện không hề dễ dàng như vốn có. Nhìn lại chặng đường đã qua, tôi đang ở giai đoạn thứ 3 trong sự nghiệp chuyên nghiệp của mình: Tôi chưa từng nghĩ bản thân lại có thể thăng tiến nhanh đến vậy. Tôi biết ơn Porto. Tôi nợ họ tất cả mọi thứ. Tôi trân trọng con người mà mình trở thành ngày hôm nay”, Mora bộc bạch.

Bồ Đào Nha sau 4 chiến thắng liên tiếp đã giành quyền vào tứ kết UEFA Nations League 2026-2027, nên khả năng sẽ có nhiều sự thử nghiệm trên hàng công khi gặp Đan Mạch (14-11) và xứ Wales (17-11).

LINH SƠN