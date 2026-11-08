Cú sụp đổ lịch sử của Chengdu Rongcheng ở giải bóng đá Trung Quốc

Giải bóng đá Vô địch Quốc gia Trung Quốc (CSL) 2026 vừa khép lại bằng một trong những kịch bản điên rồ và cay đắng nhất lịch sử bóng đá châu Á. Chengdu Rongcheng đã gục ngã ngay trước vạch đích dù chỉ cần 1 điểm trước 4 vòng đấu cuối.

Cuộc đua khó tin giữa 2 CLB tại CSL.

Khởi đầu như mơ đến rơi tự do không phanh

Mùa giải CSL 2026 khởi đầu trong bối cảnh đầy biến động sau chiến dịch diện rộng trấn áp nạn dàn xếp tỷ số, cờ bạc và tham nhũng do Hiệp hội Bóng đá Trung Quốc, Bộ Công an và Tổng cục Thể thao phối hợp thực hiện. Án phạt khiến 9 trong số 16 CLB phải bắt đầu mùa giải với số điểm âm. Trong đó, nhà đương kim vô địch Shanghai Port bị trừ 5 điểm, còn á quân Shanghai Shenhua bị trừ tới 10 điểm.

Tận dụng việc là một trong 7 đội xuất phát từ mốc 0 điểm, Chengdu Rongcheng dưới sự dẫn dắt của HLV John Aloisi đã bứt phá ngoạn mục. Họ chỉ đánh mất đúng 2 điểm trong 12 vòng đấu đầu tiên, nhanh chóng tạo ra khoảng cách 12 điểm so với Dalian Yingbo và tưởng chừng như đã cầm chắc chức vô địch trong tay.

Tuy nhiên, kịch bản không ai ngờ tới đã xảy ra ở giai đoạn lượt về. Chengdu Rongcheng thể hiện phong độ tụt dốc thảm hại khi chỉ giành vỏn vẹn 2 chiến thắng trong 13 trận liên tiếp. Tính riêng 5 vòng đấu cuối cùng, thầy trò John Aloisi chỉ thu về đúng 1 điểm và chịu 4 thất bại liên tiếp ở 4 trận hạ màn.

Tâm lý đè nặng khiến hàng công Chengdu hoàn toàn "tịt ngòi" khi trải qua gần 7 giờ thi đấu liên tiếp không ghi nổi một bàn thắng. Những cơ hội dứt điểm mùa giải cứ lần lượt trôi qua. Ngày 10-10, hơn 40.000 khán giả đến sân sẵn sàng ăn mừng chức vô địch, thì bàn thắng ở phút bù giờ của Alberto Quiles cho Tianjin Jinmen Tiger khiến giấc mơ bị hoãn lại. Tiếp theo là thất bại 0-3 trước Shanghai Port. Rồi đến trận áp chót gặp chính Dalian – chỉ cần tránh thua – thì họ thua 0-1 sau khi bỏ lỡ quả phạt đền hiệp một và bị VAR từ chối bàn gỡ ở phút 90.

Chính trận thua này khiến cho Chengdu dù hơn điểm, hơn cả hiệu số, nhưng lại kém Dalian về đối đầu trực tiếp. Họ buộc phải có thêm ít nhất 1 điểm. Và đến ngày cuối cùng, mọi thứ sụp đổ hoàn toàn.

Kịch tính ngày hạ màn

Trước khi bước vào lượt trận quyết định ngày 8-11-2026, Chengdu Rongcheng vẫn nắm quyền tự quyết khi chỉ cần 1 điểm trên sân Shandong Taishan để đăng quang. Tuy nhiên, áp lực ngàn cân đã đè bẹp bản lĩnh của các học trò HLV John Aloisi.

Trên sân khách tại Jinan, Chengdu nhanh chóng sụp đổ khi để Shandong Taishan vươn lên dẫn trước 2-0 chỉ sau 23 phút và sau đó chiến thắng 3-2. Cùng lúc đó, tại SVĐ Dalian Suoyuwan chật kín 60.000 CĐV, Dalian Yingbo đã hoàn tất cuộc lội ngược dòng thần kỳ với chiến thắng 3-1 trước Tianjin Tiger.

Hai đội kết thúc với cùng 52 điểm, nhưng Dalian vô địch nhờ thành tích đối đầu tốt hơn – họ đã thắng cả hai trận gặp Chengdu, bao gồm trận áp chót.

Một mùa giải đầy cảm xúc

Đây là một cái kết kịch tính và bất ngờ cho một mùa giải khởi đầu đầy tiêu cực theo đúng nghĩa đen. Bất chấp cú sụp đổ của Chengdu, CSL đã chứng kiến lượng khán giả trung bình tăng lên khoảng 30.000 người, một bước nhảy vọt so với 25.755 mùa trước và là mức cao nhất châu Á.

Tuy nhiên, đội tuyển quốc gia Trung Quốc vẫn là vấn đề nan giải. Ba trận thua liên tiếp trước ở đợt giao hữu tháng 10, bao gồm thất bại 0-5 trước Palestine trên sân nhà – trận thua lớn thứ tư trong lịch sử – là một đòn nặng nề với nền bóng đá tỷ dân. Dù vậy, nền bóng đá nước này vẫn có những dấu hiệu tích cực: Trung Quốc lọt vào chung kết U17 và U23 châu Á năm nay trước khi thua Nhật Bản, cho thấy khoảng cách với các nền bóng đá hàng đầu châu lục đang thu hẹp dần.

LONG KHANG