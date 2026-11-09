20 CLB thu hút nhiều khán giả nhất: River Plate dẫn đầu, Man United thứ 6

River Plate vượt qua hàng loạt tên tuổi lớn của bóng đá châu Âu để dẫn đầu thế giới về lượng khán giả trung bình trong mùa giải 2026 - 2027. Trong khi đó, Manchester United đứng thứ sáu.

Man United xếp thứ sáu trong danh sách các CLB có lượng khán giả cao nhất thế giới. Ảnh: THX

Dựa trên số liệu khán giả trung bình của mùa giải 2026/2027 đến lúc này, có 20 CLB thu hút được hàng chục nghìn người hâm mộ đến sân vận động của họ mỗi trận đấu. Điều thú vị là, danh sách này không chỉ toàn những CLB hàng đầu châu Âu. Hai CLB Nam Mỹ cũng góp mặt ở nhóm đầu, thậm chí còn chiếm vị trí thứ nhất và thứ hai.

Theo thống kê được công bố, River Plate đạt trung bình 85.018 khán giả mỗi trận tại sân Mas Monumental. Sau khi được mở rộng, sân vận động này trở thành địa điểm có sức chứa lớn nhất Nam Mỹ, góp phần giúp đội bóng Argentina tạo nên kỷ lục đáng chú ý.

Borussia Dortmund đứng thứ hai với 80.882 khán giả/trận. Sân Signal Iduna Park tiếp tục là một trong những biểu tượng của văn hóa cổ động bóng đá thế giới. Đặc biệt, khu vực khán đài phía Nam với biệt danh "Bức tường vàng" luôn tạo nên bầu không khí cuồng nhiệt, trở thành điểm tựa tinh thần cho các cầu thủ chủ nhà.

Bayern Munich xếp thứ ba với trung bình 75.000 người đến sân mỗi trận. Inter Milan đứng thứ tư, còn Real Madrid giữ vị trí thứ năm với 73.707 khán giả.

Manchester United xếp thứ sáu với lượng khán giả trung bình 72.704 người/trận. Đây là con số đáng chú ý trong bối cảnh đội bóng chủ sân Old Trafford liên tục đối mặt với những khó khăn trên sân cỏ và biến động trên băng ghế huấn luyện. Dù thành tích chưa đáp ứng kỳ vọng, người hâm mộ Quỷ đỏ vẫn duy trì sự ủng hộ mạnh mẽ dành cho đội bóng.

Điều đó cho thấy sức hút của Man United không chỉ đến từ những danh hiệu hay kết quả thi đấu. Với hàng triệu người hâm mộ trên toàn cầu, Old Trafford vẫn là biểu tượng có sức ảnh hưởng đặc biệt trong bóng đá Anh.

Xếp ngay sau Man United là AC Milan với 70.070 khán giả/trận. Atletico Madrid đứng thứ tám với 66.733 người, tiếp theo là AS Roma với 65.378 người. Real Betis khép lại top 10 khi đạt trung bình 64.312 khán giả mỗi trận.

Đáng chú ý, Real Betis phải thi đấu tại sân Estadio La Cartuja trong thời gian sân nhà Benito Villamarin được cải tạo. Việc đội bóng trở lại Champions League cũng góp phần tạo thêm sức hút đối với người hâm mộ.

Sân Old Trafford vẫn thu hút rất đông khán giả dù thành tích của đội không tốt. Ảnh: THX

Những vị trí tiếp theo ghi nhận sự góp mặt của nhiều đại diện đến từ các nền bóng đá khác nhau. Schalke 04 đứng thứ 11 với lượng khán giả trung bình 61.870 người. Sau ba mùa giải ở giải hạng hai của Đức, Schalke cuối cùng đã trở lại Bundesliga và nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt ngay lập tức từ người hâm mộ.

Flamengo (Brazil) đứng thứ 12 với 61.413 khán giả/trận, trong khi DL Yingbo của Trung Quốc xếp thứ 13 với 60.886 người. Liverpool đứng thứ 14 với trung bình 60.176 khán giả. Arsenal xếp thứ 15 với 59.695 người, tiếp đến là Eintracht Frankfurt (59.600), VfB Stuttgart (59.112), Benfica (58.924) và Tottenham Hotspur (58.815).

West Ham United đứng thứ 20 với 58.107 khán giả mỗi trận. Đáng chú ý, đây là đội bóng duy nhất trong danh sách không thi đấu ở giải đấu cao nhất quốc gia sau khi xuống hạng Championship mùa trước. Dù vậy, sân London vẫn thu hút hơn 58.000 người mỗi trận, cho thấy sự gắn bó đáng kể của người hâm mộ.

Nhìn vào bảng xếp hạng, có thể thấy sức hút của bóng đá không chỉ được quyết định bởi thành tích trên sân cỏ. River Plate và Dortmund là những minh chứng tiêu biểu cho sức mạnh của văn hóa cổ động, khi khán đài luôn được lấp đầy và tạo nên bầu không khí đặc biệt.

Với Manchester United, vị trí thứ sáu là một điểm sáng giữa giai đoạn nhiều bất ổn. Tuy nhiên, sự trung thành của người hâm mộ cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với đội bóng. Những khán đài đông kín tại Old Trafford xứng đáng được đáp lại bằng một tập thể có bản sắc, khát vọng và thành tích tương xứng.

Bởi trong bóng đá, người hâm mộ có thể tiếp tục đến sân vì tình yêu dành cho đội bóng, nhưng điều họ chờ đợi vẫn là những màn trình diễn đủ sức thuyết phục.

PHẠM QUANG