Man United thoát thua Aston Villa bằng hai bàn phút bù giờ

Man United và Aston Villa tạo nên trận cầu kịch tính nhất vòng 10 Premier League khi hòa nhau 4-4 tại Old Trafford. Đội chủ nhà ghi liền hai bàn trong thời gian bù giờ để giữ lại một điểm, sau khi bị dẫn 2-4.

Man United và Aston Villa tạo nên màn rượt đuổi tỉ số nghẹt thở

Vòng 10 Premier League, chủ nhà Man United bị đội khách Aston Villa dội gáo nước lạnh ngay từ phút đầu tiên với bàn mở tỉ số 1-0 của Alysson. Đến phút thứ tư, Nicolas Jackson tận dụng tình huống bóng bật ra dứt điểm ghi bàn thắng thứ hai.

Man United đáp trả bằng quả phạt đền gỡ lại 1-2 của Bruno Fernandes ở phút 16, sau khi Matheus Cunha bị phạm lỗi trong vòng cấm. Đến cuối hiệp 1, Youri Tielemans dứt điểm quyết đoán sau đường trả bóng của Noussair Mazraoui gỡ hòa 2-2.

Tuy nhiên, lợi thế của đội chủ sân Old Trafford không kéo dài. Phút 48, John McGinn thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống Diogo Dalot phạm lỗi với Alysson. 5 phút sau, Leon Goretzka tận dụng pha bóng lộn xộn trước khung thành để nâng tỷ số lên 4-2 cho Villa.

Khi trận đấu tưởng như đã an bài, các cầu thủ vào sân thay người giúp Man United tạo nên màn trở lại ngoạn mục. Joshua Zirkzee ghi bàn ở phút 90+2, trước khi Patrick Dorgu đánh đầu gỡ hòa 4-4 ở phút 90+6 từ một tình huống phạt góc. Bàn thắng của Dorgu được VAR xác nhận, khép lại trận đấu với tám bàn thắng.

Sau vòng 10, Manchester United đứng thứ 18 trên bảng xếp hạng Premier League với chỉ 8 điểm, còn Aston Villa vươn lên vị trí thứ 10 với 17 điểm. Trận hòa 4-4 không thể che khuất những vấn đề đang đẩy Manchester United vào khủng hoảng. Đội chủ sân Old Trafford thể hiện tinh thần chiến đấu khi hai lần bị dẫn trước hai bàn, nhưng một đội bóng muốn thoát khỏi nhóm cuối bảng không thể thường xuyên phải ghi bốn bàn mới có điểm.

Điều đáng lo là những sai sót phòng ngự lặp đi lặp lại. 4 lần thủng lưới ngay đầu mỗi hiệp cho thấy sự thiếu tập trung. Những bàn thua ấy phơi bày vấn đề ở khâu kèm người và bọc lót.

Thống kê cho thấy nghịch lý khi Man United kiểm soát bóng 55,7%, tung ra 26 cú sút, có 9 lần trúng đích và đạt xG 3,55. Aston Villa chỉ có 12 cú sút, 6 lần trúng đích, nhưng vẫn ghi bốn bàn. Man United tạo đủ sức ép và cơ hội để thắng, song phòng ngự không tương xứng. Khi phải ghi nhiều bàn mới bù được sai lầm phía sau, khả năng tích lũy điểm số sẽ rất mong manh. Đây là vấn đề hệ thống, không thể chỉ giải quyết bằng vài thay đổi nhân sự.

Hàng công thì ổn, nhưng Carrick cần phải giải bài toán hàng phòng ngự. Ảnh: THX

Phản ứng của các cầu thủ chủ nhà là điểm sáng. Bị dẫn 0-2 từ phút thứ tư, Man United vẫn tìm được đường trở lại trận đấu. Ngoài ra, hai bàn thắng muộn cho thấy các cầu thủ chưa buông xuôi và vẫn có thể tạo sức ép khi chơi quyết liệt hơn.

Tuy nhiên, tinh thần không thể thay thế cấu trúc chiến thuật. Việc họ thường xuyên để thủng lưới sớm trong nhiều trận đấu là vấn đề rất lớn. Vì thế, Man United cần nhập cuộc tập trung, giữ cự ly giữa các tuyến, hạn chế xử lý thiếu an toàn và bảo vệ vòng cấm tốt hơn. Ghi bốn bàn mà chỉ có một điểm cũng đặt ra câu hỏi về sự cân bằng: đội bóng tạo được cơ hội nhưng phải kiểm soát rủi ro khi mất bóng và khi đối phương chuyển trạng thái.

Aston Villa cũng khó hài lòng hoàn toàn. Đội bóng của Unai Emery hai lần dẫn trước hai bàn nhưng vẫn để đối thủ gỡ hòa. Việc để thủng lưới hai lần cuối trận, trong đó có tình huống thủ môn Suzuki xử lý không tốt quả phạt góc, cho thấy Villa thiếu sự lạnh lùng để khép lại trận đấu. Muốn cạnh tranh ở nửa trên bảng xếp hạng, họ phải biết bảo toàn lợi thế.

Tỷ số 4-4 phản ánh cả sức hấp dẫn của trận đấu lẫn khiếm khuyết của hai đội. Man United có thể lấy tinh thần từ màn vùng lên cuối trận, nhưng vị trí thứ 18 sau vòng đấu và chuỗi tám trận không thắng ở Premier League vẫn là lời cảnh báo. Aston Villa vươn lên thứ 10, song sẽ tiếc nuối vì đã ở rất gần chiến thắng.

Với Michael Carrick, một điểm giúp đội bóng tránh thêm thất bại, nhưng chưa thể xem là bước ngoặt nếu lỗi phòng ngự vẫn lặp lại. Man United cần lời giải cho câu hỏi vì sao họ liên tục phải rượt đuổi và vì sao hàng thủ dễ dàng sụp đổ.

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