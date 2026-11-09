Bóng đá quốc tế

HLV Tuchel hóa giải mối quan hệ "lúc thăng lúc trầm" với Bellingham

SGGPO

HLV trưởng đội tuyển Anh, Thomas Tuchel, vừa tiết lộ: Mối quan hệ thất thường của ông với ngôi sao Real Madrid, Jude Bellingham, hiện đã tốt đẹp.

Danh sách triệu tập tuyển Anh tháng 11 (Ảnh: X của đội tuyển Anh)
Danh sách triệu tập tuyển Anh tháng 11 (Ảnh: X của đội tuyển Anh)

Tuchel và Bellingham đã trải qua thời gian sóng gió cùng nhau ở đội tuyển quốc gia, nhưng cuối cùng 2 người đàn ông nổi tiếng này cũng có được sự hòa thuận.

Bellingham đã 2 lần giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất năm của đội tuyển Anh kể từ khi Tuchel đến nắm quyền Tam Sư vào năm 2025. Nhưng vị HLV người Đức vốn là cựu thuyền trưởng Chelsea từng có những đánh giá trái chiều về tiền vệ năng động này. Ông đã buộc phải xin lỗi vào năm ngoái sau khi thừa nhận mẹ ông thấy một số hành vi trên sân đấu của Bellingham “phản cảm”.

Trong khi đó, Bellingham đã đánh mất vị trí trong đội tuyển Anh trước World Cup, làm dấy lên những đồn đoán rằng anh có thể không tham dự giải đấu ở Bắc Mỹ nhưng Tuchel đã đưa anh trở lại. Quyết định này đã được đền đáp bằng những màn trình diễn mạnh mẽ của cầu thủ 23 tuổi trong hành trình vào bán kết World Cup của đội tuyển Anh.

Những lo ngại về sự rạn nứt giữa 2 người chưa bao giờ biến mất, nhưng Tuchel mới chia sẻ với các phóng viên: “Mối quan hệ của chúng tôi có lúc thăng lúc trầm, nhưng hiện tại chúng tôi đang ở trong một trạng thái tốt. Tôi rất thích được làm HLV của cậu ấy. Bellingham là một cầu thủ hàng đầu, rất có tầm ảnh hưởng và ngược lại, nếu cậu ấy không cảm thấy thoải mái, sẽ không thể thi đấu ở đẳng cấp đó”.

Thêm vào đó, việc HLV Tuchel triệu tập Jobe Bellingham, em trai của Jude, vào đội hình cho các trận gặp Croatia và Tây Ban Nha tại UEFA Nations League có thể được xem là động thái củng cố mối quan hệ giữa Tuchel với Bellingham.

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Jobe cũng được Tuchel triệu tập (Ảnh: X của đội tuyển Anh)

Khi tiền vệ Bellingham của Borussia Dortmund được chọn, đồng nghĩa họ trở thành cặp anh em ruột đầu tiên cùng khoác áo đội tuyển Anh kể từ thời Gary và Phil Neville năm 2007. Điều đó hiện thực hóa “giấc mơ” trong đời của Jude.

Tuchel nhớ lại đã nói với Jobe ở trong đợt tập trung đầu tiên dẫn dắt đội rằng sẽ thật tuyệt nếu một ngày nào đó cả 2 anh em được chơi cùng nhau. Sự phát triển nhanh chóng của cầu thủ mới 21 tuổi tại Dortmund đã biến điều đó thành hiện thực, cùng với một số nỗ lực thuyết phục từ Jude.

“Chúng tôi đã nói về em trai của Jude vì tôi biết, tôi nhận thức được, đó luôn là ước mơ của cậu ấy”, Tuchel nói. “Jude luôn nói em trai mình giỏi, có thể thành công!”. Chúng tôi cùng nhau theo dõi Jobe”.

Những cuộc trao đổi thân thiện như vậy cho thấy niềm tin của Jude vào em trai mình, cũng như cải thiện đáng kể mối quan hệ giữa anh và Tuchel.

“Hiện tại, Jude rất vui khi đến trại tập trung. Cậu ấy hài lòng với vai trò của mình và hoàn toàn tận tâm”, Tuchel nói, “Giờ đây, việc 2 anh em được chơi chung với nhau chỉ là bước tiếp theo”.

Đ.Hg.

Từ khóa

Tuchel Bellingham tuyển Anh Jude Jobe

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