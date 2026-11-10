Pau Cubarsi là hậu vệ đầu tiên được vinh danh Golden Boy 2026

Trung vệ 19 tuổi Pau Cubarsi được vinh danh giải thưởng Cậu bé vàng (Golden Boy) 2026, trở thành tài năng thứ 4 của Barcelona giành được danh hiệu cao quý này trong 6 năm qua.

Pau Cubarsi (trái) chơi tuyệt hay ở World Cup 2026. Ảnh: THX

Giải thưởng do tờ báo uy tín Tuttosport của Italy sáng lập, được trao thường niên cho tài năng dưới 21 tuổi xuất sắc nhất đang thi đấu tại châu Âu.

Kể từ khi danh sách 25 đề cử được công bố vào tháng 10, Cubarsi đã được xem là ứng cử viên sáng giá nhất cho danh hiệu này. Tài năng trưởng thành từ lò đào tạo La Masia sẽ nhận giải tại gala diễn ra vào ngày 14-12.

Khác với Kopa Trophy - giải thưởng tương đương trong hệ thống Ballon d’Or - các cầu thủ không thể giành giải Golden Boy nhiều lần. Nhờ đó, Cubarsi không phải cạnh tranh với người đồng đội ở cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia là Lamine Yamal - người cách đây 2 tuần đã giành Kopa Trophy năm thứ 3 liên tiếp. Dẫu vậy, hậu vệ 19 tuổi này hoàn toàn xứng đáng trở thành chủ nhân thứ 25 của giải thưởng Golden Boy.

Cubarsi đã góp công lớn giúp Barcelona bảo vệ thành công chức vô địch La Liga mùa giải 2025-2026, trước khi tỏa sáng rực rỡ trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha tại World Cup 2026. Anh góp mặt trọn vẹn mọi phút thi đấu tại giải đấu này, giúp La Roja chỉ để lọt lưới duy nhất một bàn trên hành trình giành lấy danh hiệu vô địch thế giới lần thứ 2 trong lịch sử.

“Tôi rất hạnh phúc khi trở thành người chiến thắng giải Golden Boy 2026”, Cubarsi chia sẻ trong bài phát biểu nhận giải. “Thực sự tôi cảm thấy rất tự hào. Trước hết, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Tuttosport cùng những người đã bỏ phiếu cho tôi để tôi có được vinh dự này. Tôi cũng không thể quên gia đình và bạn bè - những người luôn đồng hành cùng tôi, cũng như các cầu thủ và đội ngũ nhân viên tại Barcelona và đội tuyển quốc gia Tây Ban Nha. Nếu không có họ, thành quả này đã không thể trở thành hiện thực. Đây thực sự là một năm tuyệt vời. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều, và hãy cùng hướng tới những cột mốc xa hơn nữa!”.

Cũng trong ngày trở thành trung vệ trẻ nhất lịch sử góp mặt trong Đội hình tiêu biểu thế giới (World XI) năm 2026 của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp thế giới (FIFPRO), Cubarsi còn trở thành hậu vệ đầu tiên giành giải thưởng Golden Boy trong thập kỷ này, qua đó tiếp nối truyền thống đáng tự hào của Barcelona với danh hiệu cao quý đó. Cubarsi hiện là cầu thủ thứ 5 của Barcelona giành giải Golden Boy - con số cao nhất đối với bất kỳ CLB nào trong lịch sử - tiếp bước Lionel Messi, Pedri, Gavi và Yamal.

Sau khi Messi nhận giải vào năm 2005, phải mất 16 năm chờ đợi Barcelona mới trở lại thống trị danh hiệu này. Tuy nhiên, rất ấn tượng khi các cầu thủ Barcelona hiện giành Golden Boy tới 4 lần trong 6 năm qua - chen giữa là Jude Bellingham (Anh/Real Madrid) năm 2023, và Desire Doue (Pháp/Paris Saint-Germain) năm 2025.

LINH SƠN