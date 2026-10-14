Không thể ngăn cản Barcelona giành chiến thắng thứ 10 hoàn hảo

Champions League trở lại sau vài tuần tạm nghỉ và việc Barcelona hành quân đến Istanbul để chạm trán “gã khổng lồ” của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ Galatasaray được xem là thử thách lớn. Nhưng thầy trò Hansi Flick đã giành chiến thắng đầy ấn tượng 4-1 để dẫn đầu vòng bảng phân hạng sau 2 chiến thắng có cách biệt lớn.

Barcelona đã kiểm soát hoàn toàn trận đấu giữa một bầu không khí đầy thù địch của sân Rams Park. Cần phải nói rõ rằng, ngay cả khi Aleksey Batrakov bất ngờ đưa đội chủ nhà vươn lên dẫn trước ở phút 28 tại Istanbul, thế trận lúc đó hoàn toàn không phản ánh đúng cục diện thực tế trên sân.

Dù chưa ghi được bàn thắng nào tính đến thời điểm đó, đội khách vẫn là bên chơi vượt trội hoàn toàn, kiểm soát bóng và tạo ra nhiều cơ hội, nhưng rồi họ lại bất ngờ phải nhận một “gáo nước lạnh”. Mọi chuyện có thể đã tồi tệ hơn nhiều nếu bàn thắng của Victor Osimhen không bị từ chối ngay sau đó, nhưng Barcelona xứng đáng nhận được chút may mắn này.

Bàn thắng của Joao Cancelo đến đúng lúc ở phút 43, và khi bước sang hiệp 2, thế trận hoàn toàn nghiêng về một phía. Cách đội bóng xứ Catalan luân chuyển bóng, qua đó làm giảm nhịp độ và sự hưng phấn của đối thủ, thực sự mãn nhãn. Hai bàn thắng của Fermin Lopez (phút 50) và Anthony Gordon (53) là phần thưởng hoàn toàn xứng đáng cho họ, trước khi Karim Adeyemi ấn định chiến thắng cho nhà vô địch Tây Ban Nha ở phút 65.

Người ta rồi sẽ nói nhiều về việc Barcelona lại ghi thêm 4 bàn thắng nữa trong một trận đấu mùa này. Như trong 8 trận đấu tại giải quốc nội và 2 trận tại Champions League - tất cả đều là chiến thắng - Blaugrana đã ghi tới 43 bàn thắng đầy ấn tượng. Không một CLB nào khác ở châu Âu có thể sánh kịp hiệu suất như vậy!

Tốc độ, sức mạnh và tinh thần thi đấu quyết liệt của các cầu thủ tấn công, cùng sự hỗ trợ đắc lực từ các tiền vệ trong những đợt dâng cao, đang khiến mọi đối thủ hoàn toàn bất lực trước Barcelona. Điều này giúp công việc của hàng thủ 5 người trở nên dễ dàng hơn nhiều, và điểm tích cực nhất trong lối chơi mà HLV Flick đang yêu cầu là... toàn đội không hề có ý định chùng xuống.

Barca luôn quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Dù đang dẫn trước Galatasaray 4-1 và trận đấu chỉ còn vài phút, đội bóng xứ Catalan vẫn tìm kiếm bàn thắng thứ 5. Trong đầu họ không hề có ý nghĩ lùi về phòng ngự để bảo toàn tỷ số.

Một màn trình diễn tuyệt vời ngay trên sân khách đầy áp lực, đưa Barcelona lên ngôi đầu bảng Champions League một cách xứng đáng. Nếu có một điểm trừ nhỏ, thì có lẽ là việc đội khách đã bỏ lỡ các cơ hội trong hiệp một, lẽ ra họ đã có thể nắm chắc chiến thắng ngay cả trước khi trọng tài thổi còi kết thúc hiệp đấu.

Mặc dù vậy, bất chấp Barcelona nâng chuỗi trận thắng kỷ lục từ đầu mùa lên con số 10, HLV Flick vẫn đưa ra cảnh báo rằng cục diện bóng đá có thể thay đổi rất nhanh. Khi được hỏi liệu Barcelona có phải là đội bóng không thể ngăn cản với phong độ hiện tại hay không, nhà cầm quân người Đức nhấn mạnh: “Chúng tôi tự hào về tình thế hiện tại. Chúng tôi hạnh phúc và không chỉ có sự tự tin mà còn có niềm tin vững chắc vào phong cách cũng như lối chơi mà mình theo đuổi.

Nhưng tham vọng của chúng tôi lớn hơn thế, là muốn giành các danh hiệu. Lúc này chúng tôi chưa giành được gì cả. Những danh hiệu lớn sẽ được quyết định vào tháng 5 hoặc tháng 6. Chúng tôi đang nỗ lực mỗi ngày vì mục tiêu đó”.

LINH SƠN