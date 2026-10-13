Galatasaray tìm điểm yếu của Barcelona trong cuộc chiến không cân sức

Barcelona đang bay cao dưới quyền HLV Hansi Flick khi toàn thắng cả 9 trận mùa này, nhưng đội dẫn đầu bảng La Liga sẽ đối mặt thử thách tại Thổ Nhĩ Kỳ vào ngày 13-10 khi chủ nhà Galatasaray rất tự tin vào một màn lật đổ ngoạn mục.

Lamine Yamal (phải) và Barcelona sẽ bị thách thức trên sân Galatasaray. Ảnh: THX

Đội bóng của HLV Okan Buruk đã vô địch quốc 4 mùa liên tiếp và bước vào trận tiếp Barcelona với phong độ cao sau chiến thắng 3-1 trước Kasımpasa. Tuy nhiên, đấu trường Champions League là một thử thách khác biệt, Galatasaray khởi đầu chiến dịch bằng thất bại với tỷ số 1-3 trước Sporting Lisbon. Giờ đây, đối mặt họ là một Barcelona đang chơi bóng với phong độ cao nhất châu Âu - ghi đến 39 bàn thắng sau 9 trận toàn thắng.

Trợ lý HLV của Galatasaray Ismael Garcia cũng thừa nhận những thách thức mà đội bóng của ông phải đối mặt: “Xét cho cùng, đối đầu với Barca cũng giống như đi nha sĩ: bạn biết là sẽ đau, nhưng vẫn phải đi và cố gắng chịu đựng theo cách tốt nhất có thể. Hy vọng mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ. Chúng tôi biết họ có lẽ là đội bóng đang có phong độ cao nhất châu Âu, nhưng chúng tôi tự tin rằng mình có thể gây khó khăn cho họ”.

Nhưng Garcia cũng khẳng định họ đang sở hữu nhân tố hoàn hảo để gây sát thương cho Barca: tiền đạo người Nigeria Victor Osimhen - người đã ghi 6 bàn chỉ sau 5 trận mùa này, nâng tổng thành tích tại Galatasaray lên con số 65 bàn thắng sau 79 trận.

“Các ngôi sao hàng đầu luôn chơi tốt trong mọi trận đấu, nhưng có lẽ, nhờ lối chơi phòng ngự đầy quyết liệt và dâng cao đội hình của Barcelona, ​​Osimhen chính là mẫu tiền đạo hoàn hảo để đối đầu với kiểu phòng ngự đó”, Garcia nhận định. “Không chỉ là một tiền đạo xuất chúng, chúng tôi còn kỳ vọng lối chơi của cậu ấy sẽ gây ra nhiều tổn hại cho Barcelona”.

Mặc dù vậy, để ngăn cản Barcelona đang bay cao và đầy khát khao chinh phục Champions League là không hề đơn giản. Sau khi giành các danh hiệu La Liga liên tiếp, đội hình trẻ trung của HLV Hansi Flick giờ đây sẽ nỗ lực tái hiện thành công đó trên đấu trường châu Âu - nơi họ từng lọt vào bán kết mùa giải 2024-2025 và tứ kết ở mùa giải trước.

Lần gần nhất đội bóng 5 lần vô địch châu Âu này thống trị lục địa già là khi đoàn quân của Luis Enrique đánh bại Juventus với tỷ số 3-1 trong trận chung kết năm 2015.

Người lĩnh xướng tham vọng thống trị châu Âu trong tương lai gần sẽ là ứng cử viên sáng giá cho danh hiệu Quả bóng Vàng - Lamine Yamal, tài năng trẻ đang không ngừng tỏa sáng trong màu áo cả CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trong 4 trận đấu tại UEFA Nations League vừa qua, cầu thủ 19 tuổi này đã ghi 4 bàn và có 1 pha kiến ​​tạo, góp phần giúp nhà vô địch thế giới Tây Ban Nha nối dài chuỗi trận bất bại lên con số 43. Trong trận gặp Getafe, Yamal đã có thêm pha kiến ​​tạo thứ 7 ở mùa giải này, bên cạnh 8 bàn thắng ghi được sau 9 trận đấu ở cấp CLB.

LINH SƠN