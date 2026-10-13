Viking không run sợ trước sức mạnh Bayern Munich

CLB khiêm tốn của Na Uy Viking FK đang tích cực chuẩn bị cho cuộc đụng độ mang tính lịch sử tại UEFA Champions League trước Bayern Munich vào rạng sáng 14-10 (giờ Việt Nam), và bản thân HLV trưởng Bjarte Lunde Aarsheim cũng thấu hiểu tầm quan trọng của sự kiện này.

Ngăn cản Harry Kane (phải) là thách thức rất lớn với Viking FK. Ảnh: THX

Dù Viking từng chạm trán những đối thủ lớn của châu Âu trong quá khứ, bao gồm Barcelona (năm 1992) và Chelsea (năm 2002), HLV Aarsheim tin rằng trận đấu sắp tới còn mang ý nghĩa lớn hơn tất cả.

“Viking từng chơi những trận cầu lớn trước Barcelona và Chelsea, nhưng tôi tin chắc rằng trận đấu với Bayern là lớn nhất lịch sử CLB. Đại diện nước Đức là một đội bóng cực kỳ xuất sắc. Chúng tôi muốn đón nhận thử thách này với tâm thế hào hứng và đối đầu với họ bằng sức mạnh tập thể. Đó là một nhiệm vụ vô cùng khó khăn, nhưng trong bóng đá, chuyện gì cũng có thể xảy ra”, HLV Aarsheim bày tỏ.

Chắc chắn Viking dành sự tôn trọng lớn cho nhà vô địch nước Đức, đội bóng sở hữu dàn ngôi sao tấn công thượng thặng và là một trong những thế lực đáng gờm nhất châu Âu. Với Harry Kane lĩnh xướng hàng công cùng những cái tên như Michael Olise và Luis Diaz, đoàn quân của HLV Vincent Kompany sở hữu hỏa lực đủ mạnh để trừng phạt bất kỳ sai lầm phòng ngự nào, dù là nhỏ nhất.

Tuy nhiên, HLV Aarsheim muốn các học trò tận hưởng khoảnh khắc này thay vì để áp lực lấn át. Viking cần duy trì sự kỷ luật, phòng ngự chặt chẽ với tinh thần tập thể và tận dụng triệt để mọi cơ hội có được.

Phía ngược lại, HLV Kompany xác nhận thủ thành kỳ cựu Manuel Neuer sẽ không thể ra sân trong chuyến làm khách tới sân Viking. Việc Neuer vắng mặt diễn ra chỉ 3 ngày sau khi thủ môn này mắc 2 sai lầm hiếm thấy trong trận hòa 2-2 của Bayern trước Augsburg tại Bundesliga. HLV Kompany khẳng định việc Neuer vắng mặt chỉ là biện pháp phòng ngừa do một vấn đề nhỏ ở bàn chân. Jonas Urbig sẽ bắt chính thay thế, đánh dấu lần thứ 3 thủ môn này được ra sân từ đầu trong mùa giải.

Bayern đã khởi đầu chiến dịch Champions League mùa này bằng chiến thắng đậm 5-0 trước Bodo/Glimt - đối thủ lớn của Viking tại Na Uy. HLV Kompany cũng không hề lo ngại về việc phải thi đấu trên mặt sân cỏ nhân tạo ở Stavanger: “Đó không phải là vấn đề lớn. Chúng tôi đã đến sớm để có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Mọi sự tập trung sẽ chỉ dành cho bóng đá”.

LINH SƠN