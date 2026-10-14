Alvarez đi nước cờ mới vì giấc mơ Barcelona

Tiền đạo Julian Alvarez của Atletico Madrid đã chia tay người đại diện cũ Fernando Hidalgo, được cho xuất phát từ thương vụ chuyển đến Barcelona trong mùa hè vừa qua bất thành, và động thái tiếp theo cho thấy dường như ngôi sao người Argentina vẫn chưa từ bỏ ý định.

Julian Alvarez được cho vẫn muốn rời Atletico Madrid để đến Barcelona. Ảnh: THX

Alvarez đang tìm kiếm một người đại diện mới và nhận được lời đề nghị từ nhiều phía, bao gồm Javier Pastore (người đại diện của tiền vệ Enzo Fernandez) và thậm chí là “siêu cò” Jorge Mendes. Nhưng theo tờ Mundo Deportivo, tiền đạo 26 tuổi đã quyết định chọn Pablo Barquero làm người hoạch định tương lai của mình, vì cả 2 vốn đã có mối quan hệ tốt đẹp từ thời còn ở Man City, nơi họ gặp nhau lần đầu tiên.

Điểm đáng chú ý khi Barquero hiện là đại diện cho tiền vệ ngôi sao Rodri, người trong mùa hè qua bất ngờ chia tay Man City để khoác áo Barcelona. Cần biết thêm Barquero được cho là người đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy thương vụ chuyển nhượng Quả bóng vàng 2024 đến Catalonia. Vì vậy, rõ ràng giấc mơ của Alvarez vẫn là được gia nhập Barcelona, ​​bất chấp việc nỗ lực chuyển nhượng vào mùa hè đã thất bại.

Giờ đây, mọi thứ phụ thuộc vào việc liệu Barcelona có còn quan tâm đến việc chiêu mộ Alvarez trong tương lai gần hay không. Các nguồn tin gần đây cho thấy CLB vẫn muốn sở hữu ngôi sao người Argentina, bất chấp khởi đầu mùa giải đầy ấn tượng của họ. Suy cho cùng, CLB không thể mãi trông chờ Raphinha duy trì phong độ xuất sắc ở vai trò “số 9”, nhất là khi xét đến những vấn đề chấn thương mà anh từng gặp phải trong những năm gần đây.

Alvarez vẫn chưa ghi bàn sau 6 lần ra sân cho Atletico Madrid ở mùa giải này, nhất là khi anh đá chính 71 phút khi Atletico đánh bại Man United 2-0 trên sân Metropolitano trong khuôn khổ Champions League. Nhà vô địch thế giới 2022 đã nhận phản ứng trái chiều từ người hâm mộ đội nhà, khi một số người vẫn chưa tha thứ cho việc anh từng muốn rời CLB vào mùa hè.

Tuy nhiên, HLV Diego Simeone vẫn dành lời khen ngợi cho màn trình diễn của Alvarez, khi được hỏi về thái độ của khán giả đối với tiền đạo này: “Phản ứng của người hâm mộ phụ thuộc vào những gì cầu thủ thể hiện trên sân. Họ muốn thấy những gì tốt nhất từ ​​các cầu thủ, và Julian đang làm được điều đó. Cậu ấy đang dần trở thành mẫu cầu thủ mà chúng tôi mong đợi. Chúng tôi cần Alvarez”.

LINH SƠN