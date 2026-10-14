Olise nhận thẻ đỏ ngớ ngẩn, Bayern Munich ôm hận

Michael Olise từng một tay định đoạt trận đấu trong quãng thời gian khoác áo Bayern Munich, nhưng tối 13-10, chính ngôi sao người Pháp đã khiến đội nhà phải trả giá đắt.

Nhà vô địch Đức Bayern Munich không chỉ bị Viking gỡ hòa 3-3, mà còn phải đối đầu với Arsenal ở vòng đấu tới mà thiếu vắng một trong những nhân tố chủ chốt của mình.

Olise đã có một khoảnh khắc thiếu tỉnh táo ở phút 74. Cầu thủ tấn công người Pháp phải nhận 2 thẻ vàng chỉ trong vài giây: thẻ thứ 2 đến sau khi anh phạm lỗi chiến thuật rồi ném thẳng bóng vào mặt đội trưởng Zlatko Tripic của Viking. Đáng nói đây mới là tấm thẻ đỏ đầu tiên trong sự nghiệp chuyên nghiệp của ngôi sao 24 tuổi này.

Trước sai lầm của Olise, Bayern đang nắm quyền kiểm soát thế trận, đã lội ngược dòng ghi 3 bàn sau khi bị dẫn trước 0-2 trong hiệp một. Tất cả những gì Hùm xám cần làm lúc đó là giữ cái đầu lạnh. Tuy nhiên, việc mất bình tĩnh và sau đó bị truất quyền thi đấu của Olise đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu theo hướng có lợi cho Viking.

Bayern Munich đã phải trả giá khi chính Tripic là người thực hiện quả tạt để Herman Haugen đánh đầu gỡ hòa ở phút 90, ấn định tỷ số chung cuộc 3-3.

HLV Vincent Kompany của Bayern tỏ ra đặc biệt thất vọng về Olise, và không ngần ngại chỉ trích thẳng thắn sai lầm của cậu học trò: “Chiếc thẻ đỏ này cực kỳ ngớ ngẩn. Bạn có thể thấy trong ánh mắt của Michael rằng cậu ấy rất hối hận và cảm thấy có lỗi vì đã làm cả đội thất vọng. Michael là mẫu cầu thủ luôn bị đối phương khiêu khích, nhưng đó không phải là cái cớ để biện minh. Đó hoàn toàn là lỗi của cậu ấy. Michael cũng hiểu rõ điều đó”.

“Đó là lỗi của chính chúng tôi. Bạn không thể nói mình xứng đáng thắng trận khi đưa ra những quyết định cá nhân như vậy, dù tôi cho rằng chúng tôi đã chơi không tệ. Chúng tôi không xứng đáng thắng vì đã mắc những sai lầm không được phép xảy ra”.

Đội bóng Na Uy gây sốc cho “gã khổng lồ” Bundesliga khi dẫn trước 2 bàn ngay trong hiệp một - bàn mở tỷ số đến chỉ sau 71 giây nhờ cú đánh đầu của Gianni Stensness, trước khi Peter Christiansen dứt điểm cận thành nâng tỷ số lên 2-0.

Nhưng Bayern Munich đã vùng lên mạnh mẽ với 2 bàn thắng liên tiếp trong hiệp 2 do công của Harry Kane - người đã ghi bàn trong 9 trận Champions League liên tiếp. Luis Diaz đã ghi bàn thắng thứ 3 giúp Bayern vươn lên dẫn lại 3-2, ngay trước khi Olise bị truất quyền thi đấu.

Trận hòa này đã chặn đứng đà thăng hoa của Bayern sau khi họ khởi đầu chiến dịch Champions League bằng chiến thắng ấn tượng 5-0 trước một đội bóng Na Uy khác là Bodø/Glimt vào tháng trước. Kane, cầu thủ được bình chọn xuất sắc nhất trận đấu, nói thêm: “Lẽ ra chúng tôi phải thắng trận đấu này nhờ màn trình diễn trong hiệp hai. Dù sao thì cũng đành chấp nhận một điểm và bước tiếp thôi”.

Ở các diễn biến khác. Arsenal, đối thủ tiếp theo của Bayern, dễ dàng đánh bại Lille 3-0 trên sân nhà. Trong khi Anthony Gordon đã ghi bàn thắng đầu tiên tại Champions League cho Barcelona, ​​giúp đội bóng lội ngược dòng đánh bại Galatasaray với tỷ số 4-1 tại Istanbul.

Club Brugge giành chiến thắng kịch tính 4-3 trên sân của Inter Milan; RB Leipzig đánh bại PSV Eindhoven 1-0; Villarreal thắng Napoli 3-1 trên sân nhà; Sporting Lisbon giành chiến thắng 2-0 trên sân khách trước Lens. Đại diện của Azerbaijan là Sabah có được thắng lợi đầu tiên tại Champions League với tỷ số 2-0 trên sân nhà trước Slavia Prague.

LINH SƠN