HLV Mourinho trước trận Real - Leipzig: “Hãy sống cho hiện tại”

Dù trận siêu kinh điển với Barcelona tại Camp Nou chỉ còn cách 4 ngày, HLV Mourinho đã đưa ra thông điệp vô cùng rõ ràng tới các học trò: "Carpe diem" (hãy sống cho hiện tại). Trận đấu kế tiếp với Leipzig mới là điều quan trọng nhất.

Mourinho: "Không ai là bất khả xâm phạm" và cơ hội cho Vinícius

Đoàn quân của Mourinho đang duy trì phong độ ấn tượng tại đấu trường châu Âu với 6 điểm tuyệt đối sau 2 chiến thắng trước Inter Milan (2-1) và Roma (4-3). Dù đang kém Barcelona 6 điểm tại La Liga, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha nhấn mạnh mục tiêu trước mắt của Real Madrid không phải là xưng vương ngay lập tức, mà là giành vé đi tiếp sớm để tránh 2 trận play-off căng thẳng.

Tâm điểm chú ý trước giờ bóng lăn dồn vào Vinicius Junior. Tiền đạo người Brazil đang chịu án phạt cấm thi đấu 4 trận tại La Liga, khiến Champions League trở thành "phao cứu sinh" để anh ra sân thi đấu trước đợt tập trung đội tuyển quốc gia sắp tới.

Vinicius đang trải qua giai đoạn sa sút phong độ khi mới chỉ ghi được 1 bàn thắng trên mọi đấu trường mùa này. Ở trận gặp Roma tuần trước, anh thi đấu mờ nhạt và bị rút ra ở phút 58 trước khi người vào thay anh là Endrick tỏa sáng giúp đội nhà thắng 4-3.

HLV Mourinho. Ảnh: THX

Trả lời báo chí về vị thế của ngôi sao người Brazil, HLV Mourinho tuyên bố đanh thép: "Chỉ có chiếc huy hiệu của CLB mới là bất khả xâm phạm. Tôi không thích khái niệm cầu thủ bất khả xâm phạm. Điều làm nên một cầu thủ như vậy không phải là tấm băng đội trưởng hay danh tiếng, mà chính là phong độ trên sân". Mặc dù vậy, Vinicius dự kiến vẫn sẽ được trao suất đá chính ở hành lang cánh trái trong trận gặp Leipzig.

Kylian Mbappe trước cột mốc lịch sử

Ở hàng công, Kylian Mbappe đang thể hiện hiệu suất săn bàn đáng sợ với 11 pha lập công sau 11 trận ra sân mùa này. Chân sút người Pháp đã chạm mốc 97 dấu ấn bàn thắng (72 bàn, 25 đường kiến tạo) sau 100 trận đấu tại Champions League. Nếu tiếp tục ghi bàn hoặc kiến tạo thêm 3 lần trong cuộc đụng độ Leipzig, Mbappe sẽ cán mốc 100+ dấu ấn bàn thắng chỉ sau 101 trận, chính thức cân bằng kỷ lục của Lionel Messi.

Bên cạnh Mbappé, tài năng trẻ người Thỗ Nhĩ Kỳ Arda Guler tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng cầm nhịp tuyến giữa sau màn trình diễn xuất sắc ở trận thắng Sevilla 4-1 hồi cuối tuần. Sự cơ động của Guler cho phép Fede Valverde linh hoạt nhích lên đá dâng cao ở cánh phải, gợi nhớ lại sơ đồ chiến thuật từng giúp Real Madrid đăng quang danh hiệu vô địch châu Âu lần thứ 14 dưới thời Ancelotti.

Về mặt nhân sự, Real Madrid tiếp tục vắng mặt Rodrygo (chấn thương gối), Ferland Mendy (chấn thương hông) và Raul Asencio (chấn thương chân). Dù vậy, chiều sâu đội hình cho phép Mourinho thực hiện những sự điều chỉnh chất lượng. Trận đấu này cũng là dịp Ibrahima Konate tái ngộ đội bóng cũ RB Leipzig, nơi anh từng cống hiến từ 2017 đến 2021 trước khi sang Liverpool.

Về phía RB Leipzig, đội bóng dưới sự dẫn dắt của HLV Martin Demichelis đang trải qua giai đoạn khủng hoảng phong độ khi vừa thảm bại 1-6 trước Bayern Munich tại Bundesliga. Họ cũng chịu tổn thất lực lượng khi thiếu vắng Baumgartner (chấn thương gân kheo) và Ouedraogo (chấn thương vai).

Dù RB Leipzig từng đánh bại Real Madrid 3-2 vào tháng 10-2022, nhưng với chuỗi 3 trận thắng liên tiếp cùng lợi thế pháo đài Bernabéu, Real Madrid được siêu máy tính Opta dự đoán có` tới 70.5% cơ hội giành trọn 3 điểm.

ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN

Real Madrid Courtois; Valverde, Konate, Huijsen, Carreras; Guler, Tchouameni; Diomande, Bellingham, Vinicius; Mbappe

RB Leipzig

Vandevoordt; Baku, Orban, Lukeba, Raum; Banzuzi, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; Romulo

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